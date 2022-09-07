Yol kenarında cesedi bulunan çocuğu öldüren akraba tutuklandı
Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 yaşındaki Rayyan Haşim'i öldürdüğü iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Eylül 2022 18:58
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Irak vatandaşı Muna E, Ankara Adliyesine getirildi.
Savcıya ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen Muna E, "çocuğu kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
- Soruşturma
Irak uyruklu 3 yaşındaki Rayyan Haşim'in cesedi, dün 19 Mayıs Mahallesi Çamlık Sokak'ta bulundu.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen güvenlik güçleri, olayın yaşandığı sokaktan bir kadının koşarak uzaklaştığını tespit etti.
Ekipler, ölen çocuğun annesinin teyzesi olduğu belirlenen şüpheliyi gözaltına aldı.Ankara'da sokakta çocuk cesedi bulundu PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!