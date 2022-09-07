MSB, Gülnar'daki orman yangınıyla mücadeleye 9 helikopterle destek veriyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mersin'in Gülnar ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına 9 helikopter ile destek veriyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Eylül 2022 14:52
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mersin Valiliğinin talebi üzerine Gülnar'da çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek sağlamak amacıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığından 3 S-70, 5 AS-532 ve 1 CH-47 tipi helikopter görevlendirildiği belirtildi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!