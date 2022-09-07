Trafikte tartışıp kendisini takip eden kişileri vurdu: 2 ölü, 3 yaralı
Konya'da trafikte yol verme nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Eylül 2022 23:46
Trafikte tartışan iki grup arasında, R.Y'nin evinin bulunduğu Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi Altınbilezik Sokak'a kadar kovalamaca yaşandı.
Burada R.Y. (59), silahla Ş.Ç, A.Ç, B.Ç, Y.Ç. ve A.Ç'yi yaraladı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ş.Ç. ile A.Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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