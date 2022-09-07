Mersin'de orman yangını: Bakanlık ve AFAD açıklama yaptı
Mersin'de orman yangını: Bakanlık ve AFAD açıklama yaptı
Bakanlıktan 'domates ihracı izne bağlandı' iddiasına yalanlama
Bakanlıktan 'domates ihracı izne bağlandı' iddiasına yalanlama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden iddialara yalanlama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden iddialara yalanlama
Motorine 1,14 TL'lik indirim yapıldı
Motorine 1,14 TL'lik indirim yapıldı
YÖK Başkanından Bosna Hersek üniversitelerinin denklikleri ile ilgili açıklama
YÖK Başkanından Bosna Hersek üniversitelerinin denklikleri ile ilgili açıklama
Drift yaparken 'dur' ihtarı yapan bekçiye çarpan sürücü tutuklandı
Drift yaparken 'dur' ihtarı yapan bekçiye çarpan sürücü tutuklandı
Brent petrol 7 ayın en düşük seviyesini gördü
Brent petrol 7 ayın en düşük seviyesini gördü
Boğaziçi'nden 'yeni öğrencilerin barınma sorunu yaşadığı' iddialarına açıklama
Boğaziçi'nden 'yeni öğrencilerin barınma sorunu yaşadığı' iddialarına açıklama
Bakan Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'ı kabul etti
Bakan Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'ı kabul etti
Bir ülke ile daha kimlikle seyahat anlaşması imzalandı
Bir ülke ile daha kimlikle seyahat anlaşması imzalandı
Anadolu Üniversitesi 1100 kişilik pedagojik formasyon programı açacak
Anadolu Üniversitesi 1100 kişilik pedagojik formasyon programı açacak
'Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevinde ölüm' haberlerine açıklama
'Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevinde ölüm' haberlerine açıklama
'Batı ne kadar hurda varsa bu hurdaları Ukrayna'ya gönderiyor'
'Batı ne kadar hurda varsa bu hurdaları Ukrayna'ya gönderiyor'
'Hukuki himaye sigortasının hayata geçirilmesi çalışmalarına başlandı'
'Hukuki himaye sigortasının hayata geçirilmesi çalışmalarına başlandı'
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödeme tarihi belli oldu
Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödeme tarihi belli oldu
'Öğretmenlerin mesleki gelişimi için bütçeyi sonuna kadar kullanın'
'Öğretmenlerin mesleki gelişimi için bütçeyi sonuna kadar kullanın'
Yeni sosyal yardım paketi geliyor
Yeni sosyal yardım paketi geliyor
İYİ Parti'li İl Başkanı 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözü üzerine istifa etti
İYİ Parti'li İl Başkanı 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözü üzerine istifa etti
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı
2022 YKS ek yerleştirme tercih işlemleri başladı
2022 YKS ek yerleştirme tercih işlemleri başladı
Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Kılavuz yayımlandı
Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Kılavuz yayımlandı
Yedi soruda yeni icra düzenlemesinin detayları
Yedi soruda yeni icra düzenlemesinin detayları
Erdoğan'dan Bosna Hersek'te FETÖ uyarısı
Erdoğan'dan Bosna Hersek'te FETÖ uyarısı
Sıfır ikinci elde son hafta paniği: Bakanlık haftaya sahaya inecek
Sıfır ikinci elde son hafta paniği: Bakanlık haftaya sahaya inecek
Erdoğan açıkladı: İki ülke arasında kimlik kartıyla seyahat
Erdoğan açıkladı: İki ülke arasında kimlik kartıyla seyahat
Motorine yarın da zam var: 77 kuruş
Motorine yarın da zam var: 77 kuruş
Bakan Nebati: KOBİ'ler için yeni bir destek paketi hazırlıyoruz
Bakan Nebati: KOBİ'ler için yeni bir destek paketi hazırlıyoruz
Makam aracı ile kaza yapan belediye başkanına inceleme başlatıldı
Makam aracı ile kaza yapan belediye başkanına inceleme başlatıldı
Türkiye'de 8 ayda 2 milyondan fazla gayrimenkul satıldı
Türkiye'de 8 ayda 2 milyondan fazla gayrimenkul satıldı
Ana sayfaHaberler Eğitim

YÖK Başkanından Bosna Hersek üniversitelerinin denklikleri ile ilgili açıklama

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye ile anlaşma yapmış, denklikleri karşılıklı olarak tanınmış üniversitelere denklik verildiğine işaret ederek, "Denklik listesinde Türkiye tarafından denkliği kabul edilip edilmediğini, öğrencilerimiz daha oraya okumaya gitmeden mutlaka kontrol etmelidirler." uyarısında bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Eylül 2022 21:25
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Özvar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna-Hersek ve Sırbistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, iki ülkenin yükseköğretim alanındaki yetkilileri ile ikili görüşmelerde bulundu.

Öte yandan Bosna Hersek'te Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde BalkaNA Youtube kanalına konuk olan Özvar, yükseköğretim alanında Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında geçmişe dayanan ilişkilerin bulunduğuna işaret etti.

Üniversiteler kanalıyla yapılacak iş birliklerinin bilim diplomasisi yoluyla gerek bölge barışına gerek ülke halklarına gerekse ülkeler arası ilişkilere önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Özvar, YÖK olarak, Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında üniversiteler nezdindeki ilişkilerin daha da derinleştirilmesi istediklerini dile getirdi.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesine ilişkin değerlendirmesi sorulan Özvar, "Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ile Türk üniversitelerinin karşılıklı birlikte çifte diploma usulü, öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğini hızlandıracak iş birliklerine sıcak bakıyoruz. Bazı üniversitelerimiz, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ile çifte diploma programıyla sadece Türk vatandaşlarına değil aynı zamanda burada okuyan Bosnalı öğrencilere de hizmet etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Denklikte kaybedilen zamanın en önemli sebeplerinden bir tanesi cevabın uzaması"

Üniversite denkliği konusundaki soruya yanıt veren Özvar, bu konuda çok önemli adımlar atıldığını ve denklik müracaatında bulunmak isteyenlerin yurt içinden veya dışından Ankara'ya gelmelerine gerek kalmadan internet üzerinden başvuruda bulunabildiklerini anlattı.

İnternet üzerinden yapılan başvuruların inceleme süreçlerine değinen Özvar, orijinal belgelerin YÖK'e ulaşmasının ardından sürecin hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Tanınmış bir ülkeden ve üniversiteden başvuru geldiğinde 1-1,5 ay içerisinde sürecin tamamlandığını aktaran Özvar, "Eğer mezun olunan ülkeden evrak gecikirse işte o zaman öğrencinin denklik başvurusu biraz gecikmiş oluyor. Dolayısıyla bizdeki hız fevkalade yüksek. Denklikte kaybedilen zamanın en önemli sebeplerinden bir tanesi ilgili mezun olunan üniversiteden gelecek cevabın uzaması." açıklamasında bulundu.

Denklik sürecinde, üniversitenin tanınırlığının önemini vurgulayan Özvar, şunları kaydetti:

"Öğrenci kardeşlerime şunu söylemek isterim, YÖK'ün tanıdığı üniversiteler listesi içinde yer almayan üniversitelere gidip okuduğunuz takdirde Türkiye'ye dönüşte veya Türkiye'ye ziyarette bir denklik talebinde bulunursanız ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Yükseköğretim Kurulu, Türkiye ile anlaşma yapmış, denklikleri karşılıklı olarak tanınmış üniversitelere denklik vermektedir, onun dışında vermemektedir. Denklik listesinde Türkiye tarafından denkliği kabul edilip edilmediğini, öğrencilerimiz daha oraya okumaya gitmeden mutlaka kontrol etmelidirler."

Bazı aracı şirketlerin öğrencileri üniversitelere götürüp "merak etmeyin denkliğinizi hallederiz" gibi sözlerinin bulunduğunu ifade eden Özvar, "Tavsiyem bunlara asla, kata kanmasınlar. e-Devlet veya YÖK'ün sayfalarından bütün ülkeler ve onlardaki tanınan üniversitelerin listeleri yer alıyor. Oradan mutlaka bakarak bunu yapmalılar." uyarısında bulundu.

YÖK Başkanı Özvar, "Türkiye'de son günlerde denklikte 10 binlerce, 100 binlerce insan bekliyormuş diye ifade ediliyor. Türkiye'de denklikte bekleme yok. Bunların sayısı 10 binin altında. O da çok normal, başvurular o kadar çok oluyor ki biz bunları aylık olarak eritiyoruz." bilgisini verdi.

PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!
Boğaziçi'nden 'yeni öğrencilerin barınma sorunu yaşadığı' iddialarına açıklama
Boğaziçi'nden 'yeni öğrencilerin barınma sorunu yaşadığı' iddialarına açıklama
Anadolu Üniversitesi 1100 kişilik pedagojik formasyon programı açacak
Anadolu Üniversitesi 1100 kişilik pedagojik formasyon programı açacak
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
'Öğretmenlerin mesleki gelişimi için bütçeyi sonuna kadar kullanın'
'Öğretmenlerin mesleki gelişimi için bütçeyi sonuna kadar kullanın'
Şehit ve gazi çocuklarına 'yazarlık eğitimi' verilecek
Şehit ve gazi çocuklarına 'yazarlık eğitimi' verilecek
Yaz Kur'an kurslarında yaklaşık 2,5 milyon öğrenci eğitim gördü
Yaz Kur'an kurslarında yaklaşık 2,5 milyon öğrenci eğitim gördü

Bu Habere Tepkiniz

12 Eylülden sonra resmi yazılar öğretmenlere DYS üzerinden tebliğ edilecek

12 Eylülden sonra resmi yazılar öğretmenlere DYS üzerinden tebliğ edilecek

Tüm okul müdürlükleri 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren okullarda görevli öğretmenlere tebliğ etmeleri gereken resmi yazıları DYS üzerinden ulaştıracaklardır.
Bilgisayarında Gülen videosu çıkan yargı mensubuna İDDK'dan ret

Bilgisayarında Gülen videosu çıkan yargı mensubuna İDDK'dan ret

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle davacının meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına HSK kararının iptali için açılan bir davayı daha sonuçlandırdı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Öğretim Üyesi ilanına başvuracak adayın tez konusu yazıldı

Öğretim Üyesi ilanına başvuracak adayın tez konusu yazıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından ilan edilen doktor öğretim üyesi kadrosuna adayın tez konusu yazıldı!
KDK'dan SGK'ya torba kadro tavsiyesi

KDK'dan SGK'ya torba kadro tavsiyesi

Kamu Denetçiliği Kurumu, torba kadrolara yapılan atamalarda başvuran adaylar arasında hakkaniyetli değerlendirme yapılması konusunda tavsiyede bulundu!
01/10/2008 öncesi hizmet borçlanmasına ilişkin dava sonuçlandı

01/10/2008 öncesi hizmet borçlanmasına ilişkin dava sonuçlandı

SGK Başkanlığı tarafından çıkartılan 22/02/2013 tarih ve 2013/11 sayılı Genelge ile sigortalılık işlemlerine yönelik düzenleme yapılmış, 24/04/2019 tarih ve 2019/9 sayılı Genelge ile de değişiklikler yapılmıştır.
Cumhurbaşkanlığı sözleşmeli alımlardaki mevzuata aykırı düzenlemelere dur demeli!

Cumhurbaşkanlığı sözleşmeli alımlardaki mevzuata aykırı düzenlemelere dur demeli!

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü sözleşmeli alımlardaki mevzuata aykırı düzenlemelere dur demeli!
215 ihtar puanı gerekçesi ile sözleşmesi feshedilen aile hekimine İDDK'dan red

215 ihtar puanı gerekçesi ile sözleşmesi feshedilen aile hekimine İDDK'dan red

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Aile Hekimliği biriminde aile hekimi olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen davacı tarafından, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe karşı açılan davayı sonuçlandırdı.
Evinde 'Kırık Testi' bulunan yargı mensubuna ret

Evinde 'Kırık Testi' bulunan yargı mensubuna ret

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun işlemi için açılan davada, ret kararı veren Daire kararını onadı.
Emekli ikramiyesine ilişkin iki dava karara bağlandı

Emekli ikramiyesine ilişkin iki dava karara bağlandı

Danıştay 12. Dairesi, memur olarak emekli olan davacılara 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 89 uncu maddesine göre emekli ikramiyesi bağlanmamasına ilişkin iki davayı karara bağladı
LGS ve YKS tercih danışmanlığında görevli olanlara ek ders ücreti ödenir mi?

LGS ve YKS tercih danışmanlığında görevli olanlara ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2022 Tercih Danışmanlığı Kılavuzu kapsamında kurulan LGS ve YKS tercih danışmanlığı birimlerinde görev alan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlara ek ders ücretlerinin nasıl ödeneceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
MasterChef Türkiye 64.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 64.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 64.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 7 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
Arka Sokaklar'da büyük şok!

Arka Sokaklar'da büyük şok!

işte Mesut Komiser'in bırakma nedeni