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Fed Başkan Yardımcısı'ndan 'faiz' açıklaması: Daha da artması gerekecek

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Lael Brainard, enflasyonu düşürmek için "ne kadar sürerse sürsün" mücadele edeceklerini belirterek, politika faizinin daha da artmasının gerekeceğini ifade etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Eylül 2022 22:20
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Fed Başkan Yardımcısı'ndan 'faiz' açıklaması: Daha da artması gerekecek

Brainard, Takas Odası ve Banka Politikaları Enstitüsünün konferansında "Enflasyonu Düşürmek" başlıklı bir konuşma yaptı.

Enflasyonun geçen yıl boyunca ABD'de ve tüm dünyada yükseldiğine işaret eden Brainard, COVID-19 salgınında yaşanan dalgaların Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşla birleşmesinin bir dizi arz şokunu beraberinde getirdiğini anlattı.

Brainard, güçlü tüketici harcamalarının arzın kısıtlı olduğu sektörlerde yoğunlaşmasının da yüksek enflasyona katkıda bulunduğunu kaydetti.

Özellikle gıda ve benzin fiyatlarındaki yüksek enflasyonun satın alma gücünü azaltarak tüketici harcamalarını sınırladığına dikkati çeken Brainard, yüksek enflasyonun özellikle düşük gelirli aileleri zorladığını aktardı.

"Sıkı finansal koşulların ekonomide tam olarak etkisini göstermesi zaman alabilir"

Brainard, benzinin ülke çapındaki ortalama fiyatının temmuz ve ağustos boyunca düştüğünü belirterek, gıda fiyatlarındaki baskının ise Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaş ile ABD, Avrupa ve Çin'deki aşırı hava olayları nedeniyle kötüleşmeye devam ettiğini söyledi.

Enflasyonun yüzde 2'ye düşürülmesinin ne kadar süreceğinin arz kısıtlamalarında devam eden gevşeme, daha yavaş talep büyümesi ve daha düşük fiyat artışlarının kombinasyonuna bağlı olacağına işaret eden Brainard, arz kısıtlarıyla ilgili olarak çeşitli göstergelerin, bazı malların teslimat süreleri ile tedariklerinde iyileşme belirtilerine işaret ettiğini aktardı.

Brainard, iş gücü talebinin ise kayda değer bir güç sergilemeye devam ettiğini belirterek, toplam talebin yavaşlamasının işsizlikte önceki durgunluklarda görülenden daha küçük bir artışa yol açabileceğini ancak kesin sonuçlar çıkarmak için henüz çok erken olduğunu ve çeşitli iş gücü piyasası göstergelerini yakından izleyeceklerini kaydetti.

Geçen yıldan bu yana Fed'in eylemleri ve iletişimlerinin finansal koşulları önemli ölçüde sıkılaştırdığına işaret eden Brainard, daha sıkı finansal koşulların ekonomide tam olarak etkisini göstermesinin biraz zaman alabileceğini söyledi.

"Para politikasının bir süre kısıtlayıcı olması gerekecek"

Brainard, enflasyonu düşürmek için "ne kadar sürerse sürsün" mücadele edeceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar politika faizini hızla önceki döngünün zirvesine çıkardık ve politika faizinin daha da artması gerekecek. Bu ay itibarıyla, bilançodaki maksimum aylık azalış bir önceki döngünün seviyesinin neredeyse 2 katı olacak. Politika faizindeki artış ve bilançodaki azalma, birlikte talebin arz ile uyumlu hale gelmesine yardımcı olmalıdır. Enflasyonun hedefe indiğine dair güven sağlamak için para politikasının bir süre kısıtlayıcı olması gerekecek. Ekonomik ortam oldukça belirsizdir ve politikanın seyri verilere bağlı olacaktır"

Yüzde 2'lik enflasyon seviyesine geri döneceklerinden emin olduklarını kaydeden Brainard, "Kararlılığımız kesin, hedeflerimiz net ve araçlarımız göreve hazır" ifadesini kullandı.

Brainard, sıkıştırma döngüsünün bir noktasında risklerin artacağına dikkati çekerek, aynı zamanda çok erken geri çekilme riskinden kaçınmanın da önemli olduğunu aktardı.

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