Eşini öldürdü, başka bir cenaze için başsağlığına gitti

Edinilen bilgiye göre olay, Bergama ilçesine bağlı Zeytindağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kanser hastası N.B. (75) ile eşi Sabiha Bulut (65), evde tartışmaya başladı. Olayın büyümesi üzerine cinnet getiren adam eşi Sabiha Bulut'a tüfekle ateş açtı.

Katil zanlısının rahatlığı pes dedirtti

Tüfekle eşine ateş eden zanlı, daha sonra dışarı çıkarak kahvaltısını yaptığı ve oradan da ilçede vefat eden yakınının akrabasına başsağlığına gittiği öne sürüldü. Soğukkanlı tavrını sürdüren adam daha sonra jandarmaya giderek suçunu itiraf etti. Zanlının suçunu itiraf etmesi üzerine adrese gelen jandarma ekipleri kadını yerde hareketsiz yatarken buldu sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Akrabalar arasında arbede yaşandı

Tahlisiz kadının cansız bedeni Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada cenazeyi teslim almaya gelen akrabalar arasında da kavga çıktı. Kavga ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kargaşa güçlükle yatıştırıldı. Hayatını kaybeden kadının cenazesi Zeytindağ aile mezarlığına defnedildi.

Öte yandan, katil zanlısının işlemleri devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.