Putin: Ankara olmasa tahıl Afrika'ya gidemeyecekti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin arabulucu ülke olarak yer aldığı Birleşmiş Milletler, Rusya ve Ukrayna arasında yapılan tahıl anlaşmasına değindi. Putin, söz konusu anlaşma ile tahılın ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirterek, "Ukrayna tahılının ihraç edilmesini sağlamak için her şeyi yaptık. Afrika Birliği liderleriyle, Afrika devletlerinin liderleriyle görüştüm ve onlara çıkarlarını sağlamak için her şeyi yapacağımız sözünü verdim. Bunu Türkiye ile birlikte yaptık. Türkiye ara bulucu ülke statüsünde olmasaydı, Ukrayna'dan ihraç edilen tahılın neredeyse tamamı gelişmekte olan ve en fakir ülkelere değil, Avrupa ülkelerine gönderilecekti" dedi.

AVRUPA KENDİNİ ABD İÇİN FEDA EDİYOR

Putin, Avrupa'nın sahip olduğu değerleri ABD'nin 'diktatörlüğünü' korumak için feda ettiğini belirterek, "Batılı ülkeler, sadece kendileri için faydalı olan eski dünya düzenini sürdürmek, herkesi kendilerinin icat ettiği ve düzenli olarak ihlal ettiği kötü şöhretli 'kurallara' göre yaşamaya zorlamak için çabalıyor. Mevcut duruma bağlı olarak kuralları kendileri için sürekli değiştiriyorlar" ifadelerini kullandı. Batı'da seçkinler ile vatandaşların çıkarları arasındaki uçurumun giderek arttığı yorumunu yapan Rus lider, "Böylece Avrupa'da ulaşılan endüstriyel gelişme düzeyi, insanların yaşam kalitesi, sosyo-ekonomik istikrar, tüm bunlar 'Avrupa-Atlantik birliği' adına Washington'dan gelen taleplerle hiçe sayılıyor. Aslında dünya meselelerinde ABD'nin diktatörlüğünü korumak uğruna feda ediliyor" diye konuştu.

RUSYA ACI ÇEKECEK SANDILAR

İlkbaharda birçok yabancı şirketin "Rusya'nın zarar göreceğini düşünerek" ülkeden çekildiğini duyurmak için yarıştığını hatırlatan Putin, "Ama şimdi Avrupa'da üretimin ve istihdamın birbiri ardına nasıl gerilediğini görüyoruz. En önemli nedenlerden biri de elbette Moskova ile ticari bağların kopmasıdır. Bu süreçleri hızlandıran, ABD'nin küresel ekonomi ve siyasetteki anlaşılması zor egemenliğinin yanı sıra Batılı seçkinlerin nesnel gerçekleri görme ve tanıma konusundaki inatçı isteksizliği ve hatta yetersizliğiydi" açıklamasında bulundu.