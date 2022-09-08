Sanayi arsaları ya rantçıların elinde ya da atıl durumda

Avrupa'da yaşanan enerji krizi nedeniyle şehirler kararırken, fabrikalar üretime ara vermeye başladı. Bazı sektörlerde firmalar kepenk kapattı. Kimisi de ürün çeşitliliğini düşürerek yoluna devam etmeye çalışıyor. Siparişler ise Türkiye'ye kayıyor. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu fabrikaların tam kapasite çalışmasına rağmen arsa sıkıntısı yaşadıklarını söyledi.

Eroğlu "Ülkemizde sanayi kapasite oranları yüzde 80'leri buldu. Teorik olarak yüzde 90'ı görmesi mümkün değil. Yani tam kapasite çalışıyoruz. İhracatımızı artırmamız için yeni yatırım şart. Buradaki en büyük engel sanayi arsasının olmaması. Piyasada arsa olmayınca sanayi arsası fiyatları da son 1 yılda yüzde 200 üzerinde arttı. Birçok yatırımcı sanayi arsasını ranta çevirdi. Hatta fabrikatörler bile büyük arsalar alarak beklemeye geçti. Adam fabrika arsasını alıp geleceğe dönük yatırım diye düşünüyor. Kar da ediyor. Ancak Türkiye'nin üretimine ve ihracatına ciddi darbe vuruyor" diye konuştu.

Almanya'da toplam arsaların yüzde 4,5'inin sanayi arsası olduğunu ifade eden Eroğlu "Türkiye'de ise bu rakam binde 4. Bizler üretim yapacak arsa bulamıyoruz. Hem pahalı hem yok. Olanlar da rantçıların elinde. Bir yatırımcı elindeki sermayenin büyük kısmını arsaya yatırınca üretim yapacak sermayesi kalmıyor" ifadelerini kullandı.

TARIM ARAZİLERİNE EL ATILMALI

Türkiye'de toprakların çoğunun tarım arazisi olarak işaretlendiğine işaret eden Eroğlu, şöyle konuştu: Sanayi arsası yok denecek kadar az. Tarım arazisi olan yerde tarım da yapılmıyor. Sanayi bakanlığı konuyla ilgili belli girişimlerde bulunuyor. Ancak bir tarım arazisinin sanayi arazisine çevrilmesi davasının 25 yıl sürdüğü oluyor. Tabii ki tarım yapalım ama sanayideki katma değer tarımdan çok daha değerli. Kısacası artık Türkiye ham maddeyi de üretmeye başladı. İhracatımızı da yüksek hedefler koyduk ama üretim kapasitemiz yeterli değil ve yeni yatırım lazım ama arsa yok.

YERLİ HAM MADDEYE DÖNÜŞ

Avrupa'daki enerji krizi ham madde üretimini de vurdu. Sanayicinin AB ülkelerinden ham madde tedarik edemediğini dile getiren PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, "Almanya'daki üretici 'ürünü veremiyoruz, tek banttan üretime geçtik' açıklaması yaptı. Ancak bu yerli sanayicinin kendini geliştirmesine sebep oldu. Türk sanayiciler ham madde de iç piyasaya dönüyor" dedi.

Kaan ZENGİNLİ