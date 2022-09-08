Trafikte tartıştığı kişilere tabancayla ateş etti: 2 ölü, 3 yaralı

Olay, saat 18.45 sıralarında Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi Altınbilezik Sokak'ta meydana geldi. Trafikte yol vermeme tartışması yaşayan Rıfat Y., tabancayla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Şükrü Ç., Ali Ç., Bekir Ç. ve henüz ismi belirlenemeyen bir yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralıların bir kısmı özel otomobille Konya Numune Hastanesi'ne götürülürken, ambulanslar da olay yerindeki yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayın şüphelileri Rıfat Y. ve Mustafa Y., polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YARALILARDAN 2'Sİ ÖLDÜ

Konya'da trafikte yol vermeme tartışmasında Rıfat Y.'nin tabancayla ateş ederek ağır yaraladığı Ahmet Çetin ve Şükrü Çetin kaldırıldıkları hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda yaralanan Ali Ç., Bekir Ç. ve Yasin Ç.'nin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.