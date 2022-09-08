Trafikte tartıştığı kişilere tabancayla ateş etti: 2 ölü, 3 yaralı
Konya'da trafikte yol vermeme tartışmasında Rıfat Y. (59), tabanca ile açtığı ateş sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Polis şüpheli Rıfat Y. ile beraberinde bulunan Mustafa Y.'yi gözaltına aldı.
Olay, saat 18.45 sıralarında Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi Altınbilezik Sokak'ta meydana geldi. Trafikte yol vermeme tartışması yaşayan Rıfat Y., tabancayla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Şükrü Ç., Ali Ç., Bekir Ç. ve henüz ismi belirlenemeyen bir yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralıların bir kısmı özel otomobille Konya Numune Hastanesi'ne götürülürken, ambulanslar da olay yerindeki yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayın şüphelileri Rıfat Y. ve Mustafa Y., polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YARALILARDAN 2'Sİ ÖLDÜ
Konya'da trafikte yol vermeme tartışmasında Rıfat Y.'nin tabancayla ateş ederek ağır yaraladığı Ahmet Çetin ve Şükrü Çetin kaldırıldıkları hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda yaralanan Ali Ç., Bekir Ç. ve Yasin Ç.'nin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!