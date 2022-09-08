Sağlık Bakanlığından okul çağı çocukları için beslenme uyarıları

Altının gram fiyatı 1.008 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.008 lira seviyesinden işlem görüyor
Emlakçıların yeni 'Kira' oyunu: Borsa gibi yükseltiyorlar
Emlakçıların yeni 'Kira' oyunu: Borsa gibi yükseltiyorlar
Kararsızlar yeniden AK Parti'ye dönüyor
Kararsızlar yeniden AK Parti'ye dönüyor
İcradan 10 milyon dosya düşecek: Silinen borçların çoğu telefon faturası
İcradan 10 milyon dosya düşecek: Silinen borçların çoğu telefon faturası
Altılı masa üç parça
Altılı masa üç parça
En düşük maaş 8 bin TL oldu, işçiler göbek atarak kutladı
En düşük maaş 8 bin TL oldu, işçiler göbek atarak kutladı
Mersin'de orman yangını: Bakanlık ve AFAD açıklama yaptı
Mersin'de orman yangını: Bakanlık ve AFAD açıklama yaptı
Bakanlıktan 'domates ihracı izne bağlandı' iddiasına yalanlama
Bakanlıktan 'domates ihracı izne bağlandı' iddiasına yalanlama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden iddialara yalanlama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden iddialara yalanlama
Motorine 1,14 TL'lik indirim yapıldı
Motorine 1,14 TL'lik indirim yapıldı
YÖK Başkanından Bosna Hersek üniversitelerinin denklikleri ile ilgili açıklama
YÖK Başkanından Bosna Hersek üniversitelerinin denklikleri ile ilgili açıklama
Drift yaparken 'dur' ihtarı yapan bekçiye çarpan sürücü tutuklandı
Drift yaparken 'dur' ihtarı yapan bekçiye çarpan sürücü tutuklandı
Brent petrol 7 ayın en düşük seviyesini gördü
Brent petrol 7 ayın en düşük seviyesini gördü
Boğaziçi'nden 'yeni öğrencilerin barınma sorunu yaşadığı' iddialarına açıklama
Boğaziçi'nden 'yeni öğrencilerin barınma sorunu yaşadığı' iddialarına açıklama
Bakan Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'ı kabul etti
Bakan Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'ı kabul etti
Bir ülke ile daha kimlikle seyahat anlaşması imzalandı
Bir ülke ile daha kimlikle seyahat anlaşması imzalandı
Anadolu Üniversitesi 1100 kişilik pedagojik formasyon programı açacak
Anadolu Üniversitesi 1100 kişilik pedagojik formasyon programı açacak
'Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevinde ölüm' haberlerine açıklama
'Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevinde ölüm' haberlerine açıklama
'Batı ne kadar hurda varsa bu hurdaları Ukrayna'ya gönderiyor'
'Batı ne kadar hurda varsa bu hurdaları Ukrayna'ya gönderiyor'
'Hukuki himaye sigortasının hayata geçirilmesi çalışmalarına başlandı'
'Hukuki himaye sigortasının hayata geçirilmesi çalışmalarına başlandı'
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödeme tarihi belli oldu
Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödeme tarihi belli oldu
'Öğretmenlerin mesleki gelişimi için bütçeyi sonuna kadar kullanın'
'Öğretmenlerin mesleki gelişimi için bütçeyi sonuna kadar kullanın'
Yeni sosyal yardım paketi geliyor
Yeni sosyal yardım paketi geliyor
İYİ Parti'li İl Başkanı 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözü üzerine istifa etti
İYİ Parti'li İl Başkanı 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözü üzerine istifa etti
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı
2022 YKS ek yerleştirme tercih işlemleri başladı
2022 YKS ek yerleştirme tercih işlemleri başladı
Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Kılavuz yayımlandı
Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Kılavuz yayımlandı
Yedi soruda yeni icra düzenlemesinin detayları
Yedi soruda yeni icra düzenlemesinin detayları
Erdoğan'dan Bosna Hersek'te FETÖ uyarısı
Erdoğan'dan Bosna Hersek'te FETÖ uyarısı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Sağlık Bakanlığından okul çağı çocukları için beslenme uyarıları

Sağlıklı ve dengeli beslenme, öğrencilerde büyüme ve gelişimin yanında okul başarısı, algılama, dikkat ve bilişsel yeteneklerin artmasında önemli rol oynuyor- Süt ve süt ürünlerinin 4-6 yaş grubunda günlük 2,5, 7-18 yaş grubunda ise 3 porsiyon olarak tüketilmesi, her gün bir yumurta yenmesi, sebze ve meyvelerin çeşitlendirilmesi, ayrıca günde 60 dakika açık havada oyun oynanması öneriliyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Eylül 2022 11:12
Yazdır
Sağlık Bakanlığından okul çağı çocukları için beslenme uyarıları

- Sağlık Bakanlığı, okul çağı çocuklarında sağlıklı ve dengeli beslenmenin, büyüme ve gelişimin yanında okul başarısı, algılama, dikkat ve bilişsel yeteneklerin artmasında da etkili olduğunu belirtti.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, okul çağı çocukları için beslenme uyarıları hazırladı.

Buna göre, fizyolojik, psikolojik ve sosyal gelişimleri hızlı olan okul çağı çocukları, yaşam boyu devam edecek davranışların ve alışkanlıkların büyük bölümünü 6-12 yaş aralığında kazanıyor.

Fakat bu dönem, yetişkin hastalıklarının gelişimi açısından önemli riskleri de barındırıyor. Yetersiz ve dengesiz beslenen çocuklarda, büyüme ve gelişim geriliği, sık hastalanma, okul başarısında, algılama, dikkat ve bilişsel yeteneklerinde azalma gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor.

Okul başarısını arttırmak, bilişsel yetenekleri geliştirmek, gelecek nesillerin daha güçlü ve sağlıklı olmalarına temel hazırlamak için çocukların sağlıklı ve dengeli beslenmesi büyük önem taşıyor.

- Günde 3 porsiyon süt ve süt ürünleri tüketilmeli

Bunun için çocukların günlük beslenmesinde süt ve süt ürünleri, et, yumurta, kuru baklagiller ve yağlı tohumlar, sebze, meyve ile ekmek ve tahılların yer aldığı besin gruplarına dengeli şekilde yer verilmesi gerekiyor.

Süt, yoğurt, peynir, kefirin yanı sıra dondurma, sütlü tatlılar ve süt tozu gibi sütten yapılan ürünler, kalsiyumdan zengin olmaları nedeniyle özellikle çocuk ve ergenlerde kemik ve dişlerin sağlıklı gelişmesinde önemli rol oynuyor.

Çocuklarda 4-6 yaş grubunda günlük 2,5, 7-18 yaş grubunda ise 3 porsiyon süt ve süt ürünleri tüketilmesi öneriliyor.

Süt, yoğurt, kefir ve ayranda bir kupa (ortalama 200-240 mililitre), beyaz peynirde 3 parmak kalınlığı (2 kibrit kutusu), kaşar peynirde ise 2 parmak kalınlığı bir porsiyona denk geliyor.

- Çocuklar her gün bir yumurta yemeli

Et, yumurta, kuru baklagiller ve yağlı tohumlar grubunda, et, tavuk, balık, yumurta, kuru fasulye, nohut, mercimek gibi yiyeceklerin yanı sıra ceviz, fındık, fıstık gibi sert kabuklu yemişler yer alıyor.

İyi kaliteli proteinin yanı sıra demir, çinko, fosfor, magnezyum gibi mineraller ile B1, B6, B12 ve A vitamini kaynağı olan bu besinler, büyüme ve gelişmeyi, hastalıklara karşı direnç kazanılmasını sağlıyor.

Çocukluk dönemi beslenmesinde ayrıca, protein kalitesi yüksek olduğu için her gün bir adet yumurta tüketilmesi tavsiye ediliyor.

KAPAT [X]

Et ve yumurtayı tüketemeyen çocukların beslenmelerinde ise belirli oranda tahıllarla karıştırılıp, iyi pişirilerek protein kalitesi yükseltilen kuru baklagillere yer verilmesi gerekiyor.

- Sebze ve meyve tüketimini renklendirin

Meyve ve sebzeler de çocuklarda büyüme ve gelişme, hücre yenilenmesi, doku onarımı, deri ve göz sağlığı, diş ve diş eti sağlığı, kan yapımı, hastalıklara karşı direnç oluşumunda etkili.

Besin ögeleri farklılık gösterdiği için meyve ve sebze tüketiminde çeşitlilik sağlanması önem taşıyor. Bu nedenle her gün havuç, patates gibi koyu sarı renkli, ıspanak, marul, kıvırcık, brokoli gibi koyu yeşil yapraklı, bezelye gibi nişastalı sebzelere beslenmede dengeli şekilde yer verilmesi gerekiyor.

Meyvelerde ise turunçgiller, çilek, karadut gibi üzümsü meyveler ve diğer üzümler C vitamini ile çeşitli antioksidanlardan, elma, muz, kayısı gibi meyveler ise potasyumdan zengin özellikleriyle ön plana çıkıyor.

4-6 yaş grubunun günde 2 porsiyon sebze, 1,5-2 porsiyon meyve, 7-10 yaş grubunun 2,5 porsiyon sebze, 2 porsiyon meyve, 11-14 yaş grubunun 2,5-3 porsiyon sebze, 2-2,5 porsiyon meyve, 15-18 yaş grubunun ise 3,5 porsiyon sebze, 2,5 porsiyon meyve tüketmesi öneriliyor.

Sebzenin bir porsiyonu ortalama 5-6 yemek kaşığına denk geliyor. Meyvelerde ise porsiyon açısından bir yumruk büyüklüğü veya bir küçük kase baz alınıyor.

- Karbonhidratlar temel enerji kaynağı

Ekmek, pirinç, bulgur gibi tahıllar ve makarna, erişte, kuskus gibi besinler, karbonhidrat içeriğinin yüksek olması nedeniyle vücudun temel enerji kaynağını oluşturuyor, sinir, sindirim sistemi ile deri sağlığı ve hastalıklara karşı direnç oluşumunda önemli görev üstleniyor.

Çinko, bakır, demir gibi mineral emilimleri daha kolay olduğu için mayalı ve tam tahıllı ekmeklerin tüketilmesi, mayasız yufka, bazlama gibi ürünlerden kaçınılması, günlük beslenmede, toplam tahıl tüketiminin en az yarısının tam tahıllardan oluşması, pirinç yerine buğdaydan yapılan bulgurun tercih edilmesi öneriliyor.

Ekmek ve tahıllar için 4-6 yaş grubunda günlük 2,5-3, 7-10 yaş grubunda 3-3,5, 11-14 yaş grubunda 4,5-5, 15-18 yaş grubunda ise 7-8 porsiyon tüketim tavsiye ediliyor.

Besin gruplarında önerilen günlük tüketim porsiyonları, kız ve erkek çocuklarda küçük değişiklikler gösteriyor. Çocukların beslenmesinde aşırı şekerli, yağlı ve tuzlu yiyeceklerden uzak durulması gerekiyor.

- Her gün 60 dakika açık havada oyun

Okul çağı çocuklarında sağlıklı ve dengeli beslenmenin yanında fiziksel aktivite de gelişim açısından kritik öneme sahip.

5-18 yaş aralığındaki tüm çocukların her gün 60 dakika orta şiddette yürüyüş, bisiklete binme, paten kayma, parkta, sokakta ip atlama veya sokak oyunlarını oynaması gerektiği belirtiliyor.

Ayrıca haftada 3 gün tempolu koşma, bisiklete binme, hızlı dans, futbol, basketbol, yüzme gibi yüksek şiddette aktiviteler, haftada 3 gün ip atlama, şınav, mekik gibi kas ve kemik yapısını güçlendiren çalışmaların yapılması sağlıklı gelişimi destekliyor.

Televizyon, bilgisayar başında geçirilen hareketsiz zamanın ise günde 2 saati aşmaması gerektiğine işaret ediliyor.

PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!
Yemek borusu nefes borusuna yapışık ve kapalı doğan bebeğe 'hayat' operasyonu
Yemek borusu nefes borusuna yapışık ve kapalı doğan bebeğe 'hayat' operasyonu
Uzmanlardan iyi bir eğitim için çocukların sağlığına ilişkin uyarılar
Uzmanlardan iyi bir eğitim için çocukların sağlığına ilişkin uyarılar
Tahıl sevkiyatı kapsamında 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Tahıl sevkiyatı kapsamında 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Gürcistan'ı eleyen Karadağ'a bir tepsi baklava
Gürcistan'ı eleyen Karadağ'a bir tepsi baklava
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
Otomobilden fırlayan lastiğin isabet ettiği polis memuru yaralandı
Otomobilden fırlayan lastiğin isabet ettiği polis memuru yaralandı

Bu Habere Tepkiniz

Milli Eğitim Uzmanlığı yönetmeliğine açılan dava sonuçlandı

Milli Eğitim Uzmanlığı yönetmeliğine açılan dava sonuçlandı
12 Eylülden sonra resmi yazılar öğretmenlere DYS üzerinden tebliğ edilecek

12 Eylülden sonra resmi yazılar öğretmenlere DYS üzerinden tebliğ edilecek

Tüm okul müdürlükleri 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren okullarda görevli öğretmenlere tebliğ etmeleri gereken resmi yazıları DYS üzerinden ulaştıracaklardır.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Bilgisayarında Gülen videosu çıkan yargı mensubuna İDDK'dan ret

Bilgisayarında Gülen videosu çıkan yargı mensubuna İDDK'dan ret

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle davacının meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına HSK kararının iptali için açılan bir davayı daha sonuçlandırdı.
Öğretim Üyesi ilanına başvuracak adayın tez konusu yazıldı

Öğretim Üyesi ilanına başvuracak adayın tez konusu yazıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından ilan edilen doktor öğretim üyesi kadrosuna adayın tez konusu yazıldı!
KDK'dan SGK'ya torba kadro tavsiyesi

KDK'dan SGK'ya torba kadro tavsiyesi

Kamu Denetçiliği Kurumu, torba kadrolara yapılan atamalarda başvuran adaylar arasında hakkaniyetli değerlendirme yapılması konusunda tavsiyede bulundu!
01/10/2008 öncesi hizmet borçlanmasına ilişkin dava sonuçlandı

01/10/2008 öncesi hizmet borçlanmasına ilişkin dava sonuçlandı

SGK Başkanlığı tarafından çıkartılan 22/02/2013 tarih ve 2013/11 sayılı Genelge ile sigortalılık işlemlerine yönelik düzenleme yapılmış, 24/04/2019 tarih ve 2019/9 sayılı Genelge ile de değişiklikler yapılmıştır.
Cumhurbaşkanlığı sözleşmeli alımlardaki mevzuata aykırı düzenlemelere dur demeli!

Cumhurbaşkanlığı sözleşmeli alımlardaki mevzuata aykırı düzenlemelere dur demeli!

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü sözleşmeli alımlardaki mevzuata aykırı düzenlemelere dur demeli!
215 ihtar puanı gerekçesi ile sözleşmesi feshedilen aile hekimine İDDK'dan red

215 ihtar puanı gerekçesi ile sözleşmesi feshedilen aile hekimine İDDK'dan red

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Aile Hekimliği biriminde aile hekimi olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen davacı tarafından, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe karşı açılan davayı sonuçlandırdı.
Evinde 'Kırık Testi' bulunan yargı mensubuna ret

Evinde 'Kırık Testi' bulunan yargı mensubuna ret

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun işlemi için açılan davada, ret kararı veren Daire kararını onadı.
Emekli ikramiyesine ilişkin iki dava karara bağlandı

Emekli ikramiyesine ilişkin iki dava karara bağlandı

Danıştay 12. Dairesi, memur olarak emekli olan davacılara 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 89 uncu maddesine göre emekli ikramiyesi bağlanmamasına ilişkin iki davayı karara bağladı
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
Mükemmel Eşleşme 9.Bölüm Fragmanı

Mükemmel Eşleşme 9.Bölüm Fragmanı

Mükemmel Eşleşme 9.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Mükemmel Eşleşme dizisinin yeni bölümü 14 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
Herkesi şoke eden Masumlar Apartmanı itirafı!

Herkesi şoke eden Masumlar Apartmanı itirafı!

Masumlar Apartmanı'nda Gülben'i canlandıran Merve Dizdar, katıldığı bir programda diziyle ilgili itiraflarda bulundu.