Dolar 18,23 TL'ye yükseldi
Güne sınırlı yükselişle başlayan dolar, günü 18,23 TL'den kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Eylül 2022 18:00
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,2190
|18,2200
|18,2340
|18,2350
|Avro
|18,0700
|18,0710
|18,1700
|18,1710
|Sterlin
|20,7710
|20,8750
|20,8860
|20,9910
|İsviçre Frangı
|18,4670
|18,5600
|18,6910
|18,7840
|ANKARA
|ABD Doları
|18,1890
|18,2690
|18,2040
|18,2840
|Avro
|18,0300
|18,1100
|18,1300
|18,2100
|Sterlin
|20,7110
|20,9210
|20,8260
|21,0360