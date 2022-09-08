Başkent'te EGO otobüsleri kışlık tarifeye geçiyor
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının sosyal medyadan yapmış olduğu paylaşıma göre, Başkent'te EGO otobüsleri 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren okulların açılmasıyla kışlık tarifeye geçeceğini açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 08 Eylül 2022 11:37
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının sosyal medyadan yapmış olduğu paylaşıma göre, Başkent'te EGO otobüsleri 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren okulların açılmasıyla kışlık tarifeye geçeceğini açıkladı.
Belediye'den yapılan açıklama şu şekilde:PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!