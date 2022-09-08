Bakan Karaismailoğlu, ağustos ayına ilişkin denizcilik istatistiklerini paylaştı

YÖK'ten Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü hakkında inceleme
YÖK'ten Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü hakkında inceleme
Uzaya gidecek 'çılgın Türk' için 30 aday belirlendi
Uzaya gidecek 'çılgın Türk' için 30 aday belirlendi
'Hedefimiz mesleki gelişim bütçesini 500 milyon liraya çıkarmak'
'Hedefimiz mesleki gelişim bütçesini 500 milyon liraya çıkarmak'
İptal edilen KPSS oturumlarının giriş belgeleri erişime açıldı
İptal edilen KPSS oturumlarının giriş belgeleri erişime açıldı
Bakan Bilgin: Sözleşmeli personel ve EYT sorununu çözüyoruz
Bakan Bilgin: Sözleşmeli personel ve EYT sorununu çözüyoruz
'Hırvatistan ile ticaret hacmimizin 5 milyar doları aşacağına inanıyorum'
'Hırvatistan ile ticaret hacmimizin 5 milyar doları aşacağına inanıyorum'
Mersin'deki orman yangını, kontrol altına alındı.
Mersin'deki orman yangını, kontrol altına alındı.
Başkent'te EGO otobüsleri kışlık tarifeye geçiyor
Başkent'te EGO otobüsleri kışlık tarifeye geçiyor
Altının gram fiyatı 1.008 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.008 lira seviyesinden işlem görüyor
Emlakçıların yeni 'Kira' oyunu: Borsa gibi yükseltiyorlar
Emlakçıların yeni 'Kira' oyunu: Borsa gibi yükseltiyorlar
Kararsızlar yeniden AK Parti'ye dönüyor
Kararsızlar yeniden AK Parti'ye dönüyor
İcradan 10 milyon dosya düşecek: Silinen borçların çoğu telefon faturası
İcradan 10 milyon dosya düşecek: Silinen borçların çoğu telefon faturası
Altılı masa üç parça
Altılı masa üç parça
En düşük maaş 8 bin TL oldu, işçiler göbek atarak kutladı
En düşük maaş 8 bin TL oldu, işçiler göbek atarak kutladı
Mersin'de orman yangını: Bakanlık ve AFAD açıklama yaptı
Mersin'de orman yangını: Bakanlık ve AFAD açıklama yaptı
Bakanlıktan 'domates ihracı izne bağlandı' iddiasına yalanlama
Bakanlıktan 'domates ihracı izne bağlandı' iddiasına yalanlama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden iddialara yalanlama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden iddialara yalanlama
Motorine 1,14 TL'lik indirim yapıldı
Motorine 1,14 TL'lik indirim yapıldı
YÖK Başkanından Bosna Hersek üniversitelerinin denklikleri ile ilgili açıklama
YÖK Başkanından Bosna Hersek üniversitelerinin denklikleri ile ilgili açıklama
Drift yaparken 'dur' ihtarı yapan bekçiye çarpan sürücü tutuklandı
Drift yaparken 'dur' ihtarı yapan bekçiye çarpan sürücü tutuklandı
Brent petrol 7 ayın en düşük seviyesini gördü
Brent petrol 7 ayın en düşük seviyesini gördü
Boğaziçi'nden 'yeni öğrencilerin barınma sorunu yaşadığı' iddialarına açıklama
Boğaziçi'nden 'yeni öğrencilerin barınma sorunu yaşadığı' iddialarına açıklama
Bakan Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'ı kabul etti
Bakan Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'ı kabul etti
Bir ülke ile daha kimlikle seyahat anlaşması imzalandı
Bir ülke ile daha kimlikle seyahat anlaşması imzalandı
Anadolu Üniversitesi 1100 kişilik pedagojik formasyon programı açacak
Anadolu Üniversitesi 1100 kişilik pedagojik formasyon programı açacak
'Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevinde ölüm' haberlerine açıklama
'Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevinde ölüm' haberlerine açıklama
'Batı ne kadar hurda varsa bu hurdaları Ukrayna'ya gönderiyor'
'Batı ne kadar hurda varsa bu hurdaları Ukrayna'ya gönderiyor'
'Hukuki himaye sigortasının hayata geçirilmesi çalışmalarına başlandı'
'Hukuki himaye sigortasının hayata geçirilmesi çalışmalarına başlandı'
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödeme tarihi belli oldu
Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödeme tarihi belli oldu
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Karaismailoğlu, ağustos ayına ilişkin denizcilik istatistiklerini paylaştı

"Ocak-ağustos döneminde limanlarda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artarak 365 milyon 162 bin tona yükselirken elleçlenen konteyner miktarı da aynı dönemde yüzde 1,7 artarak 8 milyon 408 bin TEU'ya ulaştı"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Eylül 2022 12:47
Yazdır
Bakan Karaismailoğlu, ağustos ayına ilişkin denizcilik istatistiklerini paylaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ocak-ağustos döneminde limanlarda elleçlenen yük miktarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artarak 365 milyon 162 bin tona, elleçlenen konteyner miktarının da yüzde 1,7 artışla 8 milyon 408 bin TEU'ya ulaştığını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, dünya ticaretinde önemli rol oynayan deniz taşımacılığının son 20 yılda Türkiye'de geliştiğini ifade etti.

Ocak-ağustos dönemine ilişkin denizcilik istatistiklerini paylaşan Karaismailoğlu, "Bu dönemde limanlarda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artarak 365 milyon 162 bin tona yükselirken elleçlenen konteyner miktarı da aynı dönemde yüzde 1,7 artarak 8 milyon 408 bin TEU'ya ulaştı." ifadelerini kullandı.

Bu yılın 8 aylık döneminde dış ticaret taşımalarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,2 artarak 264 milyon 644 bin ton olduğunu aktaran Karaismailoğlu, şu bilgiyi verdi:

"Limanlarımıza uğrak yapan gemi sayısı 597 olurken limanlarımızı ziyaret eden kruvaziyer yolcu sayısı da 552 bin 581'i buldu. Yurt dışı bağlantılı düzenli Ro-Ro hatlarında taşınan araç sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 artışla 475 bin 326 adede ulaştı."

- İhracat amaçlı konteyner yüklemelerinde artış

Karaismailoğlu, ağustos ayında ise limanlarda elleçlenen konteyner miktarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 azalarak 1 milyon 40 bin TEU olduğunu kaydetti.

Ağustosta limanlarda elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 artarak 819 bin 971 TEU'ya çıktığını vurgulayan Karaismailoğlu, "İhracat amaçlı konteyner yüklemeleri yüzde 3,3 artarak 416 bin 904 TEU, ithalat amaçlı konteyner boşaltmaları da yüzde 6,2 artışla 403 bin 68 TEU olarak gerçekleşti. Kabotajda elleçlenen konteyner miktarı yüzde 8,8 artışla 78 bin 299 TEU'ya yükseldi. Elleçlenen transit konteyner miktarı ise yüzde 28,8 azalışla 142 bin 393 TEU oldu." değerlendirmesinde bulundu.

- En fazla konteyner elleçleme Ambarlı'da

Ağustosta en fazla konteyner elleçlemenin 242 bin 281 TEU ile Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında gerçekleştiğinin altını çizen Karaismailoğlu, burasını 180 bin 425 TEU ile Kocaeli, 158 bin 182 TEU ile Tekirdağ bölge liman başkanlıklarının takip ettiğini bildirdi.

Karaismailoğlu, İsrail'in ağustosta 101 bin 101 TEU ile en fazla konteyner elleçlemesi yapılan ülke olduğuna işaret ederek, bu ülkeyi Mısır ve Yunanistan'ın izlediğini belirtti.

Ağustosta en fazla yük elleçlemesinin de 7 milyon 249 bin tonla Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde gerçekleştiğini vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Kocaeli Bölge Liman Başkanlığını 6 milyon 824 bin ton ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığı ve 5 milyon 610 bin ton ile Ceyhan Bölge Liman Başkanlığı takip etti. Kok ve kok kömürü, 677 bin 859 tonluk artışla elleçleme miktarlarında geçen aya göre en fazla artış gösteren yük cinsi oldu. Deniz yolu ile yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesi 1 milyon 413 bin ton ile ABD'ye yapılan taşımalarda gerçekleşti. ABD'yi İtalya ve İsrail izledi. İthalatta en fazla yük elleçlemesi 7 milyon 108 bin ton ile Rusya'dan yapılan taşımalarda gerçekleşti. Rusya'yı ABD ve Irak'tan yapılan taşımalar takip etti. Limanlarımızda elleçlenen yüklerin kargo tiplerine bakıldığında, ağustosta en fazla elleçleme 14 milyon 212 bin tonla sıvı dökme yüklerde gerçekleşti. Sıvı dökme yüklerde gerçekleşen elleçleme miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 artış gösterdi."

PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!
Makam aracıyla alkollü şekilde kaza yapan CHP'li başkan özür diledi
Makam aracıyla alkollü şekilde kaza yapan CHP'li başkan özür diledi
'Emperyal güçlerin bölgedeki emellerini kursağında bırakan bir Türkiye var, Erdoğan var'
'Emperyal güçlerin bölgedeki emellerini kursağında bırakan bir Türkiye var, Erdoğan var'
Bakan Bilgin: Sözleşmeli personel ve EYT sorununu çözüyoruz
Bakan Bilgin: Sözleşmeli personel ve EYT sorununu çözüyoruz
'Hırvatistan ile ticaret hacmimizin 5 milyar doları aşacağına inanıyorum'
'Hırvatistan ile ticaret hacmimizin 5 milyar doları aşacağına inanıyorum'
'Süper Vali' Recep Yazıcıoğlu'nun ölümünün üzerinden 19 yıl geçti
'Süper Vali' Recep Yazıcıoğlu'nun ölümünün üzerinden 19 yıl geçti
Mülteciler yeni rota belirledi: 25 bin Suriyeli Batı'ya gitti
Mülteciler yeni rota belirledi: 25 bin Suriyeli Batı'ya gitti

Bu Habere Tepkiniz

Milli Eğitim Uzmanlığı yönetmeliğine açılan dava sonuçlandı

Milli Eğitim Uzmanlığı yönetmeliğine açılan dava sonuçlandı
12 Eylülden sonra resmi yazılar öğretmenlere DYS üzerinden tebliğ edilecek

12 Eylülden sonra resmi yazılar öğretmenlere DYS üzerinden tebliğ edilecek

Tüm okul müdürlükleri 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren okullarda görevli öğretmenlere tebliğ etmeleri gereken resmi yazıları DYS üzerinden ulaştıracaklardır.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Bilgisayarında Gülen videosu çıkan yargı mensubuna İDDK'dan ret

Bilgisayarında Gülen videosu çıkan yargı mensubuna İDDK'dan ret

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle davacının meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına HSK kararının iptali için açılan bir davayı daha sonuçlandırdı.
Öğretim Üyesi ilanına başvuracak adayın tez konusu yazıldı

Öğretim Üyesi ilanına başvuracak adayın tez konusu yazıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından ilan edilen doktor öğretim üyesi kadrosuna adayın tez konusu yazıldı!
KDK'dan SGK'ya torba kadro tavsiyesi

KDK'dan SGK'ya torba kadro tavsiyesi

Kamu Denetçiliği Kurumu, torba kadrolara yapılan atamalarda başvuran adaylar arasında hakkaniyetli değerlendirme yapılması konusunda tavsiyede bulundu!
01/10/2008 öncesi hizmet borçlanmasına ilişkin dava sonuçlandı

01/10/2008 öncesi hizmet borçlanmasına ilişkin dava sonuçlandı

SGK Başkanlığı tarafından çıkartılan 22/02/2013 tarih ve 2013/11 sayılı Genelge ile sigortalılık işlemlerine yönelik düzenleme yapılmış, 24/04/2019 tarih ve 2019/9 sayılı Genelge ile de değişiklikler yapılmıştır.
Cumhurbaşkanlığı sözleşmeli alımlardaki mevzuata aykırı düzenlemelere dur demeli!

Cumhurbaşkanlığı sözleşmeli alımlardaki mevzuata aykırı düzenlemelere dur demeli!

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü sözleşmeli alımlardaki mevzuata aykırı düzenlemelere dur demeli!
215 ihtar puanı gerekçesi ile sözleşmesi feshedilen aile hekimine İDDK'dan red

215 ihtar puanı gerekçesi ile sözleşmesi feshedilen aile hekimine İDDK'dan red

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Aile Hekimliği biriminde aile hekimi olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen davacı tarafından, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe karşı açılan davayı sonuçlandırdı.
Evinde 'Kırık Testi' bulunan yargı mensubuna ret

Evinde 'Kırık Testi' bulunan yargı mensubuna ret

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun işlemi için açılan davada, ret kararı veren Daire kararını onadı.
Emekli ikramiyesine ilişkin iki dava karara bağlandı

Emekli ikramiyesine ilişkin iki dava karara bağlandı

Danıştay 12. Dairesi, memur olarak emekli olan davacılara 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 89 uncu maddesine göre emekli ikramiyesi bağlanmamasına ilişkin iki davayı karara bağladı
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
Mükemmel Eşleşme 9.Bölüm Fragmanı

Mükemmel Eşleşme 9.Bölüm Fragmanı

Mükemmel Eşleşme 9.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Mükemmel Eşleşme dizisinin yeni bölümü 14 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
Herkesi şoke eden Masumlar Apartmanı itirafı!

Herkesi şoke eden Masumlar Apartmanı itirafı!

Masumlar Apartmanı'nda Gülben'i canlandıran Merve Dizdar, katıldığı bir programda diziyle ilgili itiraflarda bulundu.