Bakan Karaismailoğlu, ağustos ayına ilişkin denizcilik istatistiklerini paylaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ocak-ağustos döneminde limanlarda elleçlenen yük miktarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artarak 365 milyon 162 bin tona, elleçlenen konteyner miktarının da yüzde 1,7 artışla 8 milyon 408 bin TEU'ya ulaştığını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, dünya ticaretinde önemli rol oynayan deniz taşımacılığının son 20 yılda Türkiye'de geliştiğini ifade etti.

Ocak-ağustos dönemine ilişkin denizcilik istatistiklerini paylaşan Karaismailoğlu, "Bu dönemde limanlarda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artarak 365 milyon 162 bin tona yükselirken elleçlenen konteyner miktarı da aynı dönemde yüzde 1,7 artarak 8 milyon 408 bin TEU'ya ulaştı." ifadelerini kullandı.

Bu yılın 8 aylık döneminde dış ticaret taşımalarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,2 artarak 264 milyon 644 bin ton olduğunu aktaran Karaismailoğlu, şu bilgiyi verdi:

"Limanlarımıza uğrak yapan gemi sayısı 597 olurken limanlarımızı ziyaret eden kruvaziyer yolcu sayısı da 552 bin 581'i buldu. Yurt dışı bağlantılı düzenli Ro-Ro hatlarında taşınan araç sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 artışla 475 bin 326 adede ulaştı."

- İhracat amaçlı konteyner yüklemelerinde artış

Karaismailoğlu, ağustos ayında ise limanlarda elleçlenen konteyner miktarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 azalarak 1 milyon 40 bin TEU olduğunu kaydetti.

Ağustosta limanlarda elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 artarak 819 bin 971 TEU'ya çıktığını vurgulayan Karaismailoğlu, "İhracat amaçlı konteyner yüklemeleri yüzde 3,3 artarak 416 bin 904 TEU, ithalat amaçlı konteyner boşaltmaları da yüzde 6,2 artışla 403 bin 68 TEU olarak gerçekleşti. Kabotajda elleçlenen konteyner miktarı yüzde 8,8 artışla 78 bin 299 TEU'ya yükseldi. Elleçlenen transit konteyner miktarı ise yüzde 28,8 azalışla 142 bin 393 TEU oldu." değerlendirmesinde bulundu.

- En fazla konteyner elleçleme Ambarlı'da

Ağustosta en fazla konteyner elleçlemenin 242 bin 281 TEU ile Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında gerçekleştiğinin altını çizen Karaismailoğlu, burasını 180 bin 425 TEU ile Kocaeli, 158 bin 182 TEU ile Tekirdağ bölge liman başkanlıklarının takip ettiğini bildirdi.

Karaismailoğlu, İsrail'in ağustosta 101 bin 101 TEU ile en fazla konteyner elleçlemesi yapılan ülke olduğuna işaret ederek, bu ülkeyi Mısır ve Yunanistan'ın izlediğini belirtti.

Ağustosta en fazla yük elleçlemesinin de 7 milyon 249 bin tonla Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde gerçekleştiğini vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Kocaeli Bölge Liman Başkanlığını 6 milyon 824 bin ton ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığı ve 5 milyon 610 bin ton ile Ceyhan Bölge Liman Başkanlığı takip etti. Kok ve kok kömürü, 677 bin 859 tonluk artışla elleçleme miktarlarında geçen aya göre en fazla artış gösteren yük cinsi oldu. Deniz yolu ile yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesi 1 milyon 413 bin ton ile ABD'ye yapılan taşımalarda gerçekleşti. ABD'yi İtalya ve İsrail izledi. İthalatta en fazla yük elleçlemesi 7 milyon 108 bin ton ile Rusya'dan yapılan taşımalarda gerçekleşti. Rusya'yı ABD ve Irak'tan yapılan taşımalar takip etti. Limanlarımızda elleçlenen yüklerin kargo tiplerine bakıldığında, ağustosta en fazla elleçleme 14 milyon 212 bin tonla sıvı dökme yüklerde gerçekleşti. Sıvı dökme yüklerde gerçekleşen elleçleme miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 artış gösterdi."