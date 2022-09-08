HDP'li Semra Güzel'in kaçış planı böyle deşifre edildi

Güvenlik güçlerinden edinilen bilgiye göre HDP'li Semra Güzel ile yurt dışına kaçmak üzere aynı araçta bulunan ve daha önce de Yunanistan'a kaçmak için girişimde bulunan F.D.'nin fuhuş zaafı, illegal kaçış planının çökmesine neden oldu.

PKK/KCK ve FETÖ/PDY üyelerini yurt dışına kaçırmaya aracılık eden kişi ve şebekelere yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında MİT tarafından bir süredir takip altında tutulan insan kaçakçısı C.T. ile irtibata geçen F.D.'nin farklı kaçakçılarla da bağlantı kurduğu ortaya çıktı.

HDP'li Semra Güzel tutuklandı

Örgütsel bağlantıları çerçevesinde teknik ve fiziki takibe alınan F.D.'nin ayrıca fuhuş şebekesi içinde yer alan çok sayıda kişiyle de irtibatı bulunduğu, illegal kaçış girişiminden önce İstanbul'daki bir otelde para karşılığı birlikte olduğu yabancı uyruklu kadına "yurt dışına gideceğini" belirttiği, öğrenildi.

F.D.'nin hareketliliğinin tespit edilmesi üzerine MİT ve Emniyet birimleri tarafından operasyon için düğmeye basıldı ve Semra Güzel ile F.D. İstanbul çıkışında kıskıvrak yakalandı.