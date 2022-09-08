'Hırvatistan ile ticaret hacmimizin 5 milyar doları aşacağına inanıyorum'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'le ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Türkiye ve Hırvatistan bu yıl diplomatik ilişkilerinin 30. yıl dönümünü kutluyor. Bakanlarımızın ve milletvekillerimizin, iş adamlarımızın olduğu geniş bir heyetle gerçekleştirdiğim bu ziyaret yıl dönümüne atfettiğimiz önemin de bir göstergesidir. Ülkelerimiz köklü tarihi ve kültürel bağlara sahip ortak sınırları bulunmasa da birbirlerini komşu gören iki dost gören iki dost ve müttefiktir. Türkiye ve Hırvatistan aralarındaki güçlü dostuğun gereğini en zor zamanlarında yerine getirmişlerdir. Önceki yıllarda Hırvatistan'da yaşanan deprem felaketinde yardıma koşan ilk ülkelerden biri Türkiye olmuştur. Hırvatistan da geçen yıl ülkemizdeki orman yangınlarında bir yangın söndürme uçağı göndererek dayanışmasını ortaya koymuştur. Bugünkü görüşmelerimizde bu anlayışla ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık. Nitekim 3 anlaşma bugün burada imzalandı. Bölgemizdeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Rusya-Ukrayna savaşını ele alıp etraflıca onu değerlendirme fırsatımız oldu. Her düzeyde karşılıklı temas ve ziyaretler yeniden ivme kazandı. Tabi 2 Ekim'de Bosna Hersek'te yapılacak seçimi de etraflıca değerlendirme imkanımız oldu.

Ticaret hacmimiz geçen sene güçlü bir toparlanma göstererek salgın öncesi seviyeyi geride bıraktı ve 900 milyon doları yakaladı. Yaklaşık yüzde 41 artıştır bu. Biz bunu çok daha ileri taşımanın gayreti içinde olacağız. Bu ivmenin bu yılın ilk 8 ayında artarak devam ettiğini ve hacmin şimdiden 760 milyon doları aştığını görüyoruz. 1 milyar hedefini bu yıl sonunda rahatlıkla geçeceğimiz anlaşılıyor. Bu rakamı önce 2'ye katlayacağımıza ardından 5 milyar doları aşacağına inanıyorum.

Türk firmalarının Hırvatistan'a olan ilgisi memnuniyet verici düzeydedir. Şirketlerimiz enerji, müteahhitlik, turizm ve bankacılık başta olmak üzere çeşitli sektörlerde önemli projelere imza atıyor. Bugün sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte TİKA'nın desteği ile Sisak'ta İslam Kültür Merkezi'nin açılışını yapacağız. Böylece dünyaya ve tüm Avrupa'ya önemli bir mesaj vermiş olacağız. İslam Kültür Merkezi'nin inşasına Hırvatistan'ın verdiği destek için değerli mevkidaşım Milanoviç'e teşekkür ediyorum. Türkiye'ye iade edilen tarihi eserler konusundaki örnek iş birliğimiz de takdire şayandır.

Bir bölge ülkesi olarak Türkiye Balkanlarda yaşanan tüm gelişmeleri yakından izlemekte ve bu bağlamda gerekli katkıları sürdürmektedir. Görüşmelerimizde Güneydoğu Avrupa'nın barış ve istikrarının korunması ve güçlendirilmesi için için birlikte atılabilecek adımlar hakkında istişarelerde bulunduk. Bosna Hesek'in barış, istikrar ve toprak bütünlüğüne, Avrupa entegrasyonuna olan desteğimizi bir kez daha vurguladık. Bu maksatla Türkiye ve Hırvatistan olardak birlikte yapabileceğimiz katkılar üzerinde durduk. Bosna Hersek noktasındaki diyaloğumuzun seçimden sonra daha geniş anlamda devamı konusunu özellikle görüştük.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'dan tahıl sevkiyatının başlamasını istediklerini belirterek "Burada gecikme var. Bunu aşmak için Semerkant'ta Sayın Putin'le bu konuları da etraflıca ele alacağız, görüşeceğiz. Temennimiz odur ki bir an önce Rusya tarafından da tahıl sevkiyatını başlatalım ve gerçekten fakir olan ülkelere de bu tahılı ulaştıralım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan turu kapsamında ziyarette bulunduğu Hırvatistan'da baş başa ve heyetler arası gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile Zagreb'de ortak basın toplantısı düzenledi, soruları yanıtladı.

Bir gazetecinin, Bosna Hersek'teki seçimlere Yüksek Temsilci'nin müdahale etmesi halinde görüşlerinin ne olacağını sorması üzerine Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu iş tabii sıkıntı itibarıyla nereden geliyor denilirse bana göre Dayton'dan geliyor. Dayton, Bosna Hersek'te bir çözümün anlaşması maalesef olmamıştır. Ama o günün şartları içerisinde bunu bizzat rahmetli Aliya'dan dinledim, 'Başka yapacak herhangi bir şeyimiz yoktu.' dedi ve 'Biz zoraki o zaman bu imzayı attık.' dedi. Demek ki memnun değil. Ama şu anda burada Boşnaklar var, Sırplar var, Hırvatlar var. Yani üç ayrı entite var. Bunları da temsil eden liderleri var. Burayla ilgili kararı, bu liderler kendi aralarında, anlayışla, bir araya gelerek vermeli."

Bunun için mekanizmalar olduğunu, bu mekanizmaların içerisinde kendilerinin de bulunduğunu anlatan Erdoğan, "Yani, Türkiye, Hırvatistan, Bosna Hersek, aynı şekilde Türkiye, Sırbistan, Bosna Hersek... Zaman zaman bir araya gelmek suretiyle özellikle 2 Ekim'den sonra bu süreci bizim uyumlu bir şekilde işletmemizde fayda var diye düşünüyorum çünkü Bosna Hersek'in birliği, beraberliği, bütünlüğü çok önemli. Çok bedel ödediler. Bundan sonra artık Bosna-Hersek daha bedel ödemesin diye temenni ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

- "Bu yüksek rakamlarla da Avrupa ne yapacağının telaşı içerisinde"

Erdoğan, bir diğer gazetecinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'ya tahıl sevkiyatının durabileceğini söylediğini anımsatması, Türkiye'nin BRICS üyeliğinin konuşulduğunu ve Putin'in, Erdoğan'ı Suriye rejimiyle bir araya getirme çabaları olduğunu dile getirerek değerlendirmelerini sorması üzerine, şunları kaydetti:

"Onun tabii değerlendirmesini burada yapmak doğru olmaz. Onu temenni ederim Semerkant'taki görüşmelerde yine basın mensuplarıyla bir arada olacağız fakat tahıl sevkiyatında zaten şu an itibarıyla biliyorsunuz, Rusya tarafından henüz tahıl sevkiyatı yok fakat Sayın Putin'in tabii haklı olduğu bir konu var. O da nedir? Bu tahıl sevkiyatında gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil. Bunun ana teması nedir? Fakir ülkelere buradan bu tahıl sevkiyatını sürdürmektir, devam ettirmektir. Şimdi bir taraftan Rusya'ya tabii bu yaptırımlar sürerken, bu yaptırımlar karşısında kalkıp da bu yaptırımları yapan ülkelere tahıl sevkiyatının olması Sayın Putin'i de rahatsız etmektedir. Biz de istiyoruz ki Rusya'dan da tahıl sevkiyatı başlasın. Bir defa bunun da beklentisi içerisindeyiz. Burada gecikme var. Bunu aşmak için Semerkant'ta Sayın Putin'le bu konuları da etraflıca ele alacağız, görüşeceğiz. Temennimiz odur ki bir an önce Rusya tarafından da tahıl sevkiyatını başlatalım ve gerçekten fakir olan ülkelere de bu tahılı ulaştıralım."

Enerji konusundan da bahseden Erdoğan, "Hepsinden öte enerji konusu var. Enerjide fiyatlar yükseliyor. Şu anda Avrupa bu kışı nasıl geçireceğinin telaşı içerisinde. Rakamlar çok yüksek. Bu yüksek rakamlarla da Batı veya Avrupa ne yapacağının telaşı içerisinde. Temenni ediyorum ki hayırlısıyla atılacak adımlarla bu badire atlatılır." dedi.