Bakan Bilgin: Sözleşmeli personel ve EYT sorununu çözüyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Önümüzdeki dönem içerisinde de sözleşmeli personel sorununu çözüyoruz. EYT sorunu önümüzde, çözüyoruz. Bütün bu sorunları dosya dosya açıp çözüyoruz." dedi.

Bilgin, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın da katıldığı AK Parti Antalya İl Başkanlığınca düzenlenen partiye yeni katılanlara rozet takma töreninde, Türkiye'nin geleceğini şekillendirmeye çalışan siyasi hareket olduklarını söyledi.

Büyük Türkiye davasının yeni bir dava olmadığını, bu topraklarda bin yıldır süren bir dava olduğunu belirten Bilgin, "Bin yıl önce buranın adı 'Anatolia' idi. Buranın adını Türkiye yapan bir milletiz. Türkiye herhangi bir ülkenin adı değildir. Türkiye dünyanın merkezinde olan bir ülkedir." diye konuştu.

Bilgin, bugün Avrupa'nın, Batı'nın açlıkla karşı karşıya kaldığı bir dönemde tahıl sorununu çözen ülkenin Türkiye, çözen liderin de Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin hep büyük bir ülke olduğunu dile getiren Bilgin, "İnsanlık hangi tehlike ile karşı karşıya kalırsa, Türkler, Türkiye o insanlık meselesinin yanında duran bir ülke olmuştur. Dün de öyle olmuştur yarın da öyle olacaktır." ifadelerini kullandı.

- Bağımsızlık, demokrasi, kalkınma

Türkiye'nin 3 büyük meselesinin olduğunu ve bunlara AK Parti'nin sahip çıktığını anlatan Bilgin, şöyle devam etti:

"Birincisi bağımsızlıktır. Bugün dünyanın neresinde Türkiye'nin bağımsızlığına dönük bir hareket, plan olursa AK Parti ve Cumhurbaşkanımız, dava arkadaşlarımız Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesini amansız ve aralıksız sürdürmektedir. Akdeniz'de de Balkanlar'da da Kafkaslar'da da yaşadığımız budur. Onun için Türkiye sadece burada yaşayan insanların ideallerini, davasını yaşatan bir toprağın adı değildir. Türkiye, insanlığın davasının yoğunlaştığı bir toprağın adıdır. Gazi Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları 100 yıl önce Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesini dünyaya bir kez daha tescil etmiştir. Bugün de aynı mücadeleyi sürdürüyoruz. İsim ve zaman değişmiştir ama mücadele aynıdır."

- "İktidarımız anti demokratik unsurlarla mücadele etti"

Türkiye'nin ikinci önemli meselesinin de demokrasi olduğuna dikkati çeken Bilgin, şöyle konuştu:

"Bunun ne kadar önemli bir mesele olduğunu nereden görüyoruz? Rahmetli Menderes ve arkadaşlarının tek suçu seçilmiş olmaktı. Onlara itiraz edenler de 'Biz millet iradesinin seçmiş olduğunu istemiyoruz. Yönetecek olan biziz' diyordu ama millet buna 'hayır' dedi. Bizim iktidarımız anti demokratik bütün unsurlara karşı onları devlet düzeni içerisinde etkisiz hale getirecek mücadeleyi ortaya koyarak 'Türkiye tam bağımsız demokratik bir ülke olacaktır. Bundan sonra da böyle olacaktır' mesajını verdi. Bu kararlılığı ortaya koydu."

- "Kalkınmada önemli mesafe alındı"

Bilgin, Türkiye'nin üçüncü konusunun ise kalkınma olduğunu vurgulayarak, sanayileşme meselesini çözemediği için 3 kıtada hüküm süren imparatorluğun kaybedildiğini ifade etti.

Kalkınmada çok önemli mesafe aldıklarını belirten Bilgin, "Bakın ihracat rakamlarına. Sanayi ürünleri ihracatımız da birinci sıraya yükseldi. Türkiye'nin büyüme rakamları açıklanıyor. Dünya küçülürken Türkiye büyüyor. OECD'nin en hızlı büyüyen iki ülkesinden biriyiz. Çünkü Türkiye, AK Parti iktidarları döneminde 300 milyar dolara yakın olan milli gelirini 1 trilyon doların eşiğine getirdi. Burayı aşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Enflasyonun en önemli kaynağı enerji"

Türkiye'nin enflasyon gibi bazı konjonktürel sıkıntılar yaşadığını dile getiren Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Enflasyonun en önemli kaynağının, enerji kaynakları olduğunu biliyorsunuz. Bunlar Türkiye'ye ilave 50 milyar dolar bir yük getirmiştir. Enerji kaynaklarına harcadığımız para ortalama 47 milyar dolar civarındadır. Bu sene yıl sonu itibarıyla bunun 103 ya da 107 milyar dolar olacağını tahmin ediyoruz. 50 milyar dolar daha fazla para veriyoruz. Bu enflasyon olarak yansıyor. 'Enflasyonun kaynağı nedir?' diye soranlar buraya baksınlar. Ekonomik, matematiksel bir gerçeklik. Türkiye bunu nasıl aşacak? Bunu büyüyerek, sanayi ürünlerini arttırarak aşacak. Ürettiğimiz ürünleri daha fazla satarak aşacağız. 250 milyar dolarlık ihracat yapan bir ülkeyiz. Bütün bu sorunlarının kaynağı, Türkiye'nin daha fazla döviz talebinden daha fazla döviz üreten bir ülke haline gelmesi. Bunu aşacak güçteyiz. İki çeyrektir büyümemiz bunu gösteriyor. Başka bir yolu yok. Dolar burada basılmadığına göre biz dövizi ekonomik olarak üreteceğiz. Turizmle üreteceğiz."

- Sözleşmeli personel ve EYT sorunu

Türkiye'nin sorunlarına karşı tedbirler aldığını aktaran Bilgin, Bakanlık olarak enflasyon sorununun yarattığı toplumsal sorunlarla sosyal politikalar ile mücadele ettiklerini bildirdi.

Asgari ücreti bir önceki yıla göre yüzde 80 arttırdıklarına işaret eden Bilgin, "Birçok uygulama yaptık. Bunlar devam edecek. Önümüzdeki dönem içerisinde de sözleşmeli personel sorununu çözüyoruz. EYT sorunu önümüzde, çözüyoruz. Bütün bu sorunları dosya dosya açıp çözüyoruz. Türkiye'nin emekçileri, çalışanları, işçileri endişe etmesin. Türk devleti sosyal bir devlettir ve bunun sorumluluğunu yerine getirecektir." dedi.

- "Son 8 ayda 14 bin 500'den fazla kişi partiye katıldı"

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ise AK Parti'nin bir millet ve güçlü bir teşkilat hareketi olduğunu söyledi.

Taş, AK Parti'ye yeni katılanlarla yollarına emin adımlarla devam edeceklerini dile getirerek, "Son 8 ayda 14 bin 500'den fazla kardeşimizi bu ailenin bir parçası olarak partimize üye yaptık. Üye yapma çalışmalarında durmadan, yorulmadan, kapı kapı dolaşan kadın kollarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Bugün 5 farklı partiden aramıza katılanlara rozet taktık." diye konuştu.