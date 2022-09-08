Merkez Bankası rezervleri 111,9 milyar dolar oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 2 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 280 milyon dolar artarak 111 milyar 927 milyon dolara yükseldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Eylül 2022 14:44
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 2 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 472 milyon dolar artışla 72 milyar 295 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 26 Ağustos'ta 70 milyar 823 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 192 milyon dolar azalarak 40 milyar 824 milyon dolardan 39 milyar 632 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 2 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 280 milyon dolar artışla 111 milyar 647 milyon dolardan 111 milyar 927 milyon dolara çıktı.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|28.01.2022
|38.577
|71.636
|110.214
|25.02.2022
|42.944
|70.200
|113.144
|25.03.2022
|42.399
|65.638
|108.037
|29.04.2022
|41.467
|65.398
|106.865
|27.05.2022
|41.611
|61.285
|102.897
|24.06.2022
|41.594
|60.342
|101.936
|29.07.2022
|40.163
|61.101
|101.263
|05.08.2022
|40.868
|67.769
|108.637
|12.08.2022
|41.177
|72.560
|113.738
|19.08.2022
|40.762
|71.488
|112.250
|26.08.2022
|40.824
|70.823
|111.647
|02.09.2022
|39.632
|72.295
|111.927