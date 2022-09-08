Sağlık kontrolüne götürülen hırsızı kovalayan polis kendini vurdu
Adana'da gözaltındaki hırsızlık zanlısı, polis ekiplerince sağlık kontrolü için götürüldüğü Adana Adli Tıp Birimi'nde kayıt işlemleri sırasında kaçtı. Şüpheliyi engellemeye çalışan bir polis memuru kazara kendisini tabancayla yaraladı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Eylül 2022 16:02
Polis ekiplerince yakalanan hırsızlık zanlısı Baran S, sağlık kontrolü için Yüreğir Devlet Hastanesi kampüsünde bulunan Adana Adli Tıp Birimi'ne götürüldü.
Buradaki kayıt işlemleri sırasında kaçan Baran S, çevredeki mısır tarlalarına girerek izini kaybettirdi.
Bu sırada zanlıya engel olmak isteyen bir polis memuru, kazara kendisini tabancasıyla dizinden yaraladı. Yaralı polis, Yüreğir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Kaçan zanlının yakalanması için mısır tarlası ve civarında dron destekli çalışma başlatıldı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!