3 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin bir kişi daha tutuklandı
Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 yaşındaki Rayyan Haşim'in öldürülmesine ilişkin bir kişi daha tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Eylül 2022 20:48
Irak uyruklu 3 yaşındaki çocuğun cinayetine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli T.P, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.
Burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheli, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Haşim'in cesedinin, önceki gün 19 Mayıs Mahallesi Çamlık Sokak'ta bulunmasının ardından açılan soruşturma kapsamında, çocuğun annesinin teyzesi Muna E. gözaltına alınmış ve sorgusunda cinayeti işlediğini kabul etmişti.
Kadının beyanlarının ardından çocuğun öldürüldüğü evin sahibi T.P. de gözaltına alınmıştı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!