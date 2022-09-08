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İnşaatta düşen çelik platformun altında kalan 1 işçi öldü, 4 işçi yaralandı

Gaziantep'te 4 katlı inşaatın çatısına yerleştirilirken düşen çelik platformun altında kalan 1 işçi öldü, 4 işçi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Eylül 2022 21:19
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İnşaatta düşen çelik platformun altında kalan 1 işçi öldü, 4 işçi yaralandı

5. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrika inşaatında, çatıya yerleştirilmek istenen çelik platformun iskelede bulunan işçilerin üzerine düşmesi sonucu 5 işçi yaralandı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere götürdü.

Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Abdullah Yüzbaşı, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

3 çocuk babası Yüzbaşı'nın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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