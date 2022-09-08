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Devlet korumasındaki çocuklara valinin makam aracıyla sünnet konvoyu

Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar, kendileri için düzenlenen sünnet töreninde Vali Okay Memiş ve il protokolünün makam araçlarına binerek şehir turu attı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Eylül 2022 22:32
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Devlet korumasındaki çocuklara valinin makam aracıyla sünnet konvoyu

Erzurum'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altındaki 6 çocuk için Nenehatun Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü bahçesinde sünnet etkinliği yapıldı.

Törene katılan Erzurum Valisi Okay Memiş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlker Şimşek ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa İzzet Ersoy makam araçlarına aldıkları çocuklarla konvoy eşliğinde şehir turu yaptı.

Konvoya, motosikletli yunus timleri ve balonlarla süslenen polis araçlarının yanı sıra şehirdeki çok sayıda off-road ve motosiklet grubu da katılarak çocuklara destek oldu. Bazı çocuklar da ellerindeki Türk bayraklarıyla bu araçlara binerek gönüllerince eğlendi.

Şehir turu sonrası, bahçede çocuklar için kına ve çeşitli etkinlikler yapıldı.

Vali Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukları çok sevdiklerini belirterek Erzurum'un en güzel ve görkemli sünnet konvoyunu yaptıklarını söyledi.

Kuralları ihlal etmeden yaptıkları konvoyda çok yakışıklı bir çocuğun da kendisine eşlik ettiğini ifade eden Memiş, her zaman bütün çocukların yanlarında olacaklarını dile getirdi.

Devlet korumasındaki çocukların sağlıklı şekilde büyümesini sağlayacaklarını kaydeden Memiş, şöyle devam etti:

"Bu çocuklarımızın eğitim faaliyetlerini sonuna kadar takip edip, topluma hazır bireyler olmaları için elimizden geleni yapacağız, zaten devlet bunun için var. Bize eşlik eden kahraman polis ve jandarmamıza, off-road ve motosiklet grupları ile organizasyonda emeği geçenlere ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile iş adamlarına teşekkür ederim."

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlbaş da sünnet törenine katılarak çocukları mutlu eden Erzurum Valisi Memiş ile tüm misafirlere teşekkür ederek, "Bugün çok mutlu günümüz. Devletimiz çocuklarımızı itinayla büyütüyor ve özellikle devlet büyüklerimiz de yakinen takip ediyor. Burada bu güzel çocuklarımızla olmaktan ve buraya hizmet etmekten çok mutluyuz." diye konuştu.

Sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çeşitli kurum müdürlerinin katıldığı etkinlikte, cağ kebabı ikram edildi. Vali Memiş ve davetliler de sünnet olan çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

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