YouTube'dan LGBT sansürü

Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 147 personel alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 147 personel alacak
'Çoklu aday' gündemde! Altılı masa üç isimle yola çıkabilir
'Çoklu aday' gündemde! Altılı masa üç isimle yola çıkabilir
Aileye, çalışana ve yatırımcıya devletten tam destek!
Aileye, çalışana ve yatırımcıya devletten tam destek!
Sendika araştırdı: Zorunlu okul forması 'fırsat eşitliği' sağlıyor
Sendika araştırdı: Zorunlu okul forması 'fırsat eşitliği' sağlıyor
'Temizlik görevlisine doğum yaptırdılar' iddiasına soruşturma
'Temizlik görevlisine doğum yaptırdılar' iddiasına soruşturma
Okulların açılmasına 4 gün kala öğrencilerini yasa boğdu
Okulların açılmasına 4 gün kala öğrencilerini yasa boğdu
13 bin 163 hekimin görev yeri yarın belirlenecek
13 bin 163 hekimin görev yeri yarın belirlenecek
Bataklık davasında tutuklu kalmadı, Emniyet açıklama yaptı
Bataklık davasında tutuklu kalmadı, Emniyet açıklama yaptı
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hayatını kaybetti
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hayatını kaybetti
Bakan Kasapoğlu açıklamıştı: İşte personel alımındaki detaylar
Bakan Kasapoğlu açıklamıştı: İşte personel alımındaki detaylar
'Aralıktan itibaren burnunu aşağıya indiren bir enflasyon göreceğiz'
'Aralıktan itibaren burnunu aşağıya indiren bir enflasyon göreceğiz'
Erdoğan: İHA teknolojilerinde en başarılı 3 ülkeden biriyiz
Erdoğan: İHA teknolojilerinde en başarılı 3 ülkeden biriyiz
Belediyeden ilçede görev yapan öğretmenlere 1500 TL destek
Belediyeden ilçede görev yapan öğretmenlere 1500 TL destek
Bakan Özer'den 'sınav' açıklaması: Yeterlilik ölçmek için yapmıyoruz
Bakan Özer'den 'sınav' açıklaması: Yeterlilik ölçmek için yapmıyoruz
Ali Yalçın, Bakan Nebati ile 'sözleşmeliye kadro ve ek göstergeyi' görüştü
Ali Yalçın, Bakan Nebati ile 'sözleşmeliye kadro ve ek göstergeyi' görüştü
YÖK'ten Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü'ne inceleme
YÖK'ten Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü'ne inceleme
Uzaya gidecek 'çılgın Türk' için 30 aday belirlendi
Uzaya gidecek 'çılgın Türk' için 30 aday belirlendi
İptal edilen KPSS oturumlarının giriş belgeleri erişime açıldı
İptal edilen KPSS oturumlarının giriş belgeleri erişime açıldı
Bakan Bilgin: Sözleşmeli personel ve EYT sorununu çözüyoruz
Bakan Bilgin: Sözleşmeli personel ve EYT sorununu çözüyoruz
'Hırvatistan ile ticaret hacmimizin 5 milyar doları aşacağına inanıyorum'
'Hırvatistan ile ticaret hacmimizin 5 milyar doları aşacağına inanıyorum'
Mersin'deki orman yangını, kontrol altına alındı.
Mersin'deki orman yangını, kontrol altına alındı.
Başkent'te EGO otobüsleri kışlık tarifeye geçiyor
Başkent'te EGO otobüsleri kışlık tarifeye geçiyor
Altının gram fiyatı 1.008 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.008 lira seviyesinden işlem görüyor
Emlakçıların yeni 'Kira' oyunu: Borsa gibi yükseltiyorlar
Emlakçıların yeni 'Kira' oyunu: Borsa gibi yükseltiyorlar
Kararsızlar yeniden AK Parti'ye dönüyor
Kararsızlar yeniden AK Parti'ye dönüyor
İcradan 10 milyon dosya düşecek: Silinen borçların çoğu telefon faturası
İcradan 10 milyon dosya düşecek: Silinen borçların çoğu telefon faturası
Altılı masa üç parça
Altılı masa üç parça
En düşük maaş 8 bin TL oldu, işçiler göbek atarak kutladı
En düşük maaş 8 bin TL oldu, işçiler göbek atarak kutladı
Mersin'de orman yangını: Bakanlık ve AFAD açıklama yaptı
Mersin'de orman yangını: Bakanlık ve AFAD açıklama yaptı
Bakanlıktan 'domates ihracı izne bağlandı' iddiasına yalanlama
Bakanlıktan 'domates ihracı izne bağlandı' iddiasına yalanlama
Ana sayfaHaberler Ekonomi

YouTube'dan LGBT sansürü

Küresel sermayeyi teslim alan LGBT lobisi, sosyal medyayı da ahtapot gibi sardı. YouTube, Yeni Şafak'ın bilimin ışığında hazırladığı LGBT dosyasını 'nefret söylemi' gerekçesiyle kaldırdı ve yayın mecrasına 7 gün ceza verdi. Yeni Şafak bu keyfi adımı yargıya taşımaya hazırlanırken, İletişim Başkanlığı sansürü yakın takibe aldı.

Eklenme : 09 Eylül 2022 07:26
Yazdır
YouTube'dan LGBT sansürü

Dünyanın dört bir yanında dev şirketleri, siyasetçileri, bilim adamlarını ve sivil toplum kuruluşlarını baskı alan LGBT lobisi YouTube'da da kendisini gösterdi. Yeni Şafak'ın LGBT dosyasını yayından kaldıran YouTube, 7 gün de yayın durdurma cezası verdi. Yeni Şafak internet servisi küresel bir toplum mühendisliği projesine dönüşen LGBT ile ilgili bilimsel bir çalışmaya imza attı.


BİLİM KONUŞTU YALAN ÇÖKTÜ

Editörlüğünü Şefika Nur Çifçi'nin yaptığı çalışma kapsamında, LGBT lobisinin yalanları Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Prof. Dr. Sefa Saygılı, Prof. Dr. Ahmet Akın, Prof. Dr. Zeki Bayraktar, Dr. Mustafa Merter ve Dr. Şöhret Karaduman ile birlikte masaya yatırıldı. Aylar süren çalışma sonunda LGBT lobisinin meşrulaştırma aracına dönüşen 'Eşcinsellik geni var', 'Eşcinselliğin doğuştandır' gibi söylemlerin yalan olduğu bilimsel verilerle ortaya kondu. LGBT lobisinin çocuklara dahi dayattığı cinsiyetsizliğin' aslında toplum mühendisliği projesi olduğu tespiti kamuoyu ile paylaşıldı.

DOSYA SES GETİRDİ

Dosya hem kamuoyunda hem de akademi çevrelerinde büyük yankı uyandırdı. 40 dakikalık video, YouTube'un tüm engellemelerine rağmen 500 bine yakın izlendi. Instagram paylaşımıyla 5 milyondan fazla görüntülenmeye ulaştı. Dosya ses getirince YouTube devreye girdi.


Önce videonun görünürlüğünü ve aramalarda çıkmasını engelleyen sosyal medya kuruluşu, çalışmanın sesini kısamayınca işi sansüre kadar vardırdı. YouTube LGBT lobisini rahatsız eden haberi 'nefret söylemi' barındırdığı gerekçesiyle yayından kaldırdı. Skandal bununla da sınırlı kalmadı, Yeni Şafak'ın YouTube kanalına 7 gün ceza verildi.

KEYFİ SANSÜR YARGIYA TAŞINIYOR

Yeni Şafak, sansüre karşı harekete geçti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu konuyla ilgili olarak bilgilendirilirken, YouTube'un Türkiye temsilciliği nezdinde de girişimlerde bulunuldu. Ayrıca konunun hukuki boyuta taşınması için de hazırlıklara başlandı. İletişim Başkanlığı da sansürü yakın takibe aldı.

Düşünce özgürlüğüne büyük tehdit

YouTube'un hukuk dışı sansürüne hukukçular da tepki gösterdi. Sosyal Medya Hukuku Uzmanı Avukat Cüneyd Altıparmak, sosyal medya platformlarının kullanıcılara talimatlar dayattığına dikkat çekerek özetle şunları kaydetti: "Sosyal medya internetin hakim gücü artık. Bu hakim güç her alanda bizi dizayn etmeye başlıyor ve artık etkisi gözle görünür biçimde. Sadece YouTube için değil diğer şirketler için de durum aynı. Facebook, Twitter ve diğerleri. Topluluk Kuralları adı altında bir metinle, neyin nefret, neyin hakaret, neyi sahtecilik, hangi eylemin şiddet, hangi girişimin terör eylemi olduğunu yeniden tanımlayarak tüm dünyaya 'bu kurallara uyacaksınız' talimatı veriyorlar adeta.

DEVLETTEN ÜSTÜN DEĞİLLER

Konu toplumun demokratikleşmesi, ifade özgürlüğüne gelince de pek farklı değil. Layüsel kuralları, keyfi kararlar ve kendi yaşam tarzını dayatan yorumlar ile oluşturulmuş "topluluk kuralları", devletlerin egemenlik haklarına yönelmiş büyük bir tehdit. Siz bir örgütü "terörist" olarak ilan ediyorsunuz ama onun Youtube'da devlet aleyhine çarşaf çarşaf videoları dönüyor. Cinsel yönelim konusunda da durum benzer. Tercihleri dönüştürme çabası var. Bir tarafın sesini kısan, bir tarafın sesini açan yaklaşım. Ben buna itiraz ediyorum. Bu konuda sözü olan herkese eşit imkan tanınmalı. Bir de bir sosyal medya şirketi nerede faaliyet gösteriyorsa o ülkenin hukukuna tabi olmak zorunda. Topluluk kuralları, devletin kurallarından üstün olamaz."

Dijital faşizm

Yeni Şafak Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, YouTube'un kararının dijital faşizm olduğunu ifade etti. Çelik, şu ifadeleri kullandı: "YouTube bir medya kurumuna açıkça sansür uyguladı. Bu karar, haberde yer alan bilim adamlarının görüşlerini de yok saymaktır. Tek taraflı bir yargılamaya giden YouTube, yine tek taraflı olarak kararını cezayı uygulayarak bildirdi.

KAPAT [X]

YASALARI YOK SAYDILAR

Biz gazetecilerin fikir ve ifade özgürlüğünü, kanal abonelerimizin de haber alma özgürlüğünü kısıtladı. Kaldırılan içeriğimiz bilim dünyasında ve kamuoyunda faydalı bir tartışma çıkarmıştı. Bilimsel bir tarafı vardı bu dosyanın. Bu aslında dijital bir faşizmdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasalarının yok sayılmasıdır. Çünkü biz gazetecilik faaliyetlerimizi yasalar çerçevesinde yürütüyoruz.

İSTEDİĞİ HER ŞEYİ KALDIRACAK!

Bu karara karşılık hukuki bir süreç başlatacağız. Çünkü bu şu demektir, YouTube istediği her içeriği kaldıracak, istediği kullanıcıyı engelleyecek ve istemediği hiçbir içeriği, videoyu da yayınlamayacak. Bunu ilan etmiş oluyor. Bundan sonra bizim için YouTube'da gazetecilik yapmak zor. Bunun farkındayız ama bunun hukuki mücadelesini vereceğiz. Kamuoyu mücadelesini de vereceğiz."

PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!
Avrupa, enerjide Türkiye'nin izinde! Uyguladığımız politikaları görüşecekler
Avrupa, enerjide Türkiye'nin izinde! Uyguladığımız politikaları görüşecekler
Avrupa'ya soba yetiştiremiyoruz: Siparişler 19 kat arttı
Avrupa'ya soba yetiştiremiyoruz: Siparişler 19 kat arttı
Ekonomik veriler umut veriyor
Ekonomik veriler umut veriyor
Belediyeden her için 18 bin 750 TL'lik promosyon anlaşması
Belediyeden her için 18 bin 750 TL'lik promosyon anlaşması
'Aralıktan itibaren burnunu aşağıya indiren bir enflasyon göreceğiz'
'Aralıktan itibaren burnunu aşağıya indiren bir enflasyon göreceğiz'
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 55 Türk mühendis göreve başladı
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 55 Türk mühendis göreve başladı

Bu Habere Tepkiniz

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğine açılan 3 dava sonuçlandı

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğine açılan 3 dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Mühendislik Fakültesinde öğretim üyesi olan davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesi uyarınca kınama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlem ile dayanağı Yükseköğretim Genel Kurulunun kararı ve Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği'nin iptali istemiyle açılan davada son noktayı koydu.
Milli Eğitim Uzmanlığı yönetmeliğine açılan dava sonuçlandı

Milli Eğitim Uzmanlığı yönetmeliğine açılan dava sonuçlandı
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
12 Eylülden sonra resmi yazılar öğretmenlere DYS üzerinden tebliğ edilecek

12 Eylülden sonra resmi yazılar öğretmenlere DYS üzerinden tebliğ edilecek

Tüm okul müdürlükleri 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren okullarda görevli öğretmenlere tebliğ etmeleri gereken resmi yazıları DYS üzerinden ulaştıracaklardır.
Bilgisayarında Gülen videosu çıkan yargı mensubuna İDDK'dan ret

Bilgisayarında Gülen videosu çıkan yargı mensubuna İDDK'dan ret

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle davacının meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına HSK kararının iptali için açılan bir davayı daha sonuçlandırdı.
Öğretim Üyesi ilanına başvuracak adayın tez konusu yazıldı

Öğretim Üyesi ilanına başvuracak adayın tez konusu yazıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından ilan edilen doktor öğretim üyesi kadrosuna adayın tez konusu yazıldı!
KDK'dan SGK'ya torba kadro tavsiyesi

KDK'dan SGK'ya torba kadro tavsiyesi

Kamu Denetçiliği Kurumu, torba kadrolara yapılan atamalarda başvuran adaylar arasında hakkaniyetli değerlendirme yapılması konusunda tavsiyede bulundu!
01/10/2008 öncesi hizmet borçlanmasına ilişkin dava sonuçlandı

01/10/2008 öncesi hizmet borçlanmasına ilişkin dava sonuçlandı

SGK Başkanlığı tarafından çıkartılan 22/02/2013 tarih ve 2013/11 sayılı Genelge ile sigortalılık işlemlerine yönelik düzenleme yapılmış, 24/04/2019 tarih ve 2019/9 sayılı Genelge ile de değişiklikler yapılmıştır.
Cumhurbaşkanlığı sözleşmeli alımlardaki mevzuata aykırı düzenlemelere dur demeli!

Cumhurbaşkanlığı sözleşmeli alımlardaki mevzuata aykırı düzenlemelere dur demeli!

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü sözleşmeli alımlardaki mevzuata aykırı düzenlemelere dur demeli!
215 ihtar puanı gerekçesi ile sözleşmesi feshedilen aile hekimine İDDK'dan red

215 ihtar puanı gerekçesi ile sözleşmesi feshedilen aile hekimine İDDK'dan red

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Aile Hekimliği biriminde aile hekimi olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen davacı tarafından, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe karşı açılan davayı sonuçlandırdı.
Evinde 'Kırık Testi' bulunan yargı mensubuna ret

Evinde 'Kırık Testi' bulunan yargı mensubuna ret

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun işlemi için açılan davada, ret kararı veren Daire kararını onadı.
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
Mükemmel Eşleşme 9.Bölüm Fragmanı

Mükemmel Eşleşme 9.Bölüm Fragmanı

Mükemmel Eşleşme 9.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Mükemmel Eşleşme dizisinin yeni bölümü 14 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
Dikkat çeken son anket sonuçları

Dikkat çeken son anket sonuçları

Son ankette, "Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz" sorusuna da yanıt arandı.