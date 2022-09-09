Cenaze günü çakıştı: Liderler BM açılışına mı yoksa kraliçenin törenine mi gidecek?
Buckingham Sarayı'nın İngiltere Kraliçesi 2. Elizabet'in vefatını duyurmasının ardından, cenaze töreni tarihinin kritik bir günle çakıştığı ortaya çıktı. Kraliyet ailesi yıllardır cenazelerini vefatın 9. gününde gömüyor, ancak ayın 17'sine gelen cenaze tarihi ile tüm liderlerin katılımı ile gerçekleşecek BM açılış tarihi aynı güne denk geliyor. Şimdi liderlerin kraliçenin cenaze törenine mi yoksa BM açılış törenine mi gideceği merak konusu.
Eklenme : 09 Eylül 2022 08:15
Kötüleşen sağlık durumunun ardından tıbbı gözetim altına alınan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti.
Buckingham Sarayı'ndan duyurulan haberin ardından gözler düzenlenecek olan cenaze törenine çevrildi.
Kraliyet ailesinda yılalrdır süren gelenek gereği cenazeler 9'uncu gününde gömülüyordu.
Ancak 9 gün sonrasına denk gelen ayın 17'sinde Birleşmiş Milletler'in de açılış haftasına denk geliyor.
BM üyesi tüm liderler New York'ta olacaktı.
Cenaze günü ile BM açılış töreni çakışınca liderlerin kraliyet ailesinin cenazesine mi yoksa BM açılış törenine mi gideceği merak konusu oldu.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!