Halen görevde kamu görevlileri dahil 9 kişiye FETÖ gözaltısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, ByLock kullandıkları belirlenen, örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ankesörlü telefonlardan aranan, ayrıca haklarında örgüt içinde mahrem imam, askeri öğrenci, ev abisi olarak faaliyet yürüttüklerine dair beyanlar bulunan 11 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi.

Kapatılan 6 askeri okul öğrencisi, özel sektörde görevli öğretmen, emekli astsubay, aktif görevde uzman erbaş, öğretim görevlisi ve Adli Tıp Kurumunda uzman doktor olmak üzere toplam 11 şüpheli için İstanbul merkezli 4 ilde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.