Dolar haftayı 18,24 TL'den kapattı
Güne sınırlı yükselişle başlayan dolar, haftayı 18,24 TL'den kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Eylül 2022 17:55
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,2340
|18,2350
|18,2400
|18,2410
|Avro
|18,1700
|18,1710
|18,3110
|18,3120
|Sterlin
|20,8860
|20,9910
|21,0710
|21,1770
|İsviçre Frangı
|18,6910
|18,7840
|18,9310
|19,0250
|ANKARA
|ABD Doları
|18,2040
|18,2840
|18,2100
|18,2900
|Avro
|18,1300
|18,2100
|18,2710
|18,3510
|Sterlin
|20,8260
|21,0360
|21,0110
|21,2210