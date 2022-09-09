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Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurasıyla 13 bin 163 hekim atandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Beyaz Reform, daha nitelikli sağlık hizmeti için imkanları sürekli olarak geliştirmeyi hedefleyen, sağlık çalışanlarının huzuru ve refahını önceleyen bir iradeyi temsil ediyor"- "(Kura) Vatandaşlarımızın, yurdun her köşesinde hekime eşit, adil ve kolay bir şekilde ulaşılabilmesi için gerçekleştirdiğimiz bu uygulamayla bölgesel adaletsizliği gidermede önemli mesafeler aldık

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Eylül 2022 11:06
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Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurasıyla 13 bin 163 hekim atandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Beyaz Reform, daha nitelikli sağlık hizmeti için imkanları sürekli olarak geliştirmeyi hedefleyen, sağlık çalışanlarının huzuru ve refahını önceleyen bir iradeyi temsil ediyor." dedi.

Koca, Bakanlığın YouTube kanalından canlı yayımlanan 106'ncı Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kura çekimi öncesi yaptığı konuşmada, bu kurayla 1261 uzman ve 11 bin 902 pratisyen hekimin görev yerlerinin belirleneceğini aktardı.

Türkiye'nin dört bir yanında 85 milyon insana en nitelikli sağlık hizmetini, hakkaniyetli bir şekilde sunmak istediklerini vurgulayan Koca, "Bu kuşatıcı hizmet hedefi için seferber olmuş; bilgi, beceri ve gayretiyle iftihar ettiğimiz bir sağlık ordumuz var. Sizlerin katılımıyla daha da büyüyor ve güçleniyoruz. Şimdiden aramıza hoş geldiniz diyor sevgilerimi, selamlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Hekimliğin, insan hayatını etkileyen kararlar almayı, her hasta için taptaze bir dikkat ve özenli yaklaşımı gerektiren bir meslek olduğuna dikkati çeken Koca, "Böylesine hassas, böylesine sorumluluk taşıyan bir çalışma alanında, görevimizi layıkıyla yerine getirebilmek, bize ihtiyaç duyan insanlarımıza en nitelikli sağlık hizmetini sunabilmek için çalışma koşullarımızı sürekli olarak iyileştirme çabası içindeyiz. Hekimlerimizin mesleklerini güvenle icra edebilmelerini sağlayacak, hekimlerimizle hastalarımızı en güvenli ortamlarda buluşturacak düzenlemeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Malpraktis yasasının dünyada başka bir örneği yok"

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin güçlü bir devlet yapısına, teknik donanımı ve fiziki altyapısıyla ileri bir sağlık sistemine sahip olduğunun altını çizerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, sağlık alanındaki sorunların çözümünü istikrarlı bir şekilde önceleyen reformist bir yönetim anlayışıyla hareket edildiğini vurguladı.

Türkiye'nin iyi yetişmiş hekimlere sahip olduğunu belirten Koca, vatandaşları layık oldukları sağlık hizmetine eriştirmeyi amaçlarken sağlık çalışanlarını önceleyen, onları bedenen, ruhen sağlıklı ve huzurlu kılacak çalışma imkanları oluşturmayı hedefleyen ve bunun için gece gündüz çalışan bir yönetim iradesinin bulunduğunu belirtti.

Koca, bu iradenin son aylarda atılan adımlarla daha yoğun hissedildiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlık hizmeti görevinin huzur ve güven içinde yapılması adına ne gerekiyorsa yapıyoruz. Buna engel olan sorunlara karşı etkili çözümler getiriyoruz. Malpraktis düzenlemesi bunlardan birisi. Yaptığımız yasal düzenlemeyle, kasıt taşımayan hatalı tıbbi uygulamalar nedeniyle doğan tazminatı artık devletimiz üstlenecek. Malpraktis yasası ile hem hastalarımızı hem de hekimlerimizi kamu güvencesi altına almış bulunuyoruz. Bunun dünyada bir başka örneği yok."

- "Beyaz Reform, sağlık çalışanlarının huzuru ve refahını önceleyen bir iradeyi temsil ediyor"

Bakan Koca, sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçunu katalog suçlar kapsama alan, sağlıkçılara şiddet uygulayanın tutuklu yargılanmasını sağlayan, kamu hizmetini engelleme suçunu da suçun sağlık hizmeti olmasından dolayı, ağırlaştıran yasal düzenlemeleri hayata geçirdiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde, başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın mali haklarında memnuniyet verici düzenlemeler gerçekleştirdik. Sağlık çalışanlarımızın yarına dair umutlarını ve kamudaki ayrıcalıklı konumunu güçlendiren bu sürece biz 'Beyaz Reform' diyoruz. Beyaz Reform'la, hem vatandaşlarımızın aldığı sağlık hizmetinden memnuniyetini, hem de o hizmeti sunan sağlık çalışanının mesleki tatminini yüksek tutma konusunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Beyaz Reform, daha nitelikli sağlık hizmeti için imkanları sürekli olarak geliştirmeyi hedefleyen, sağlık çalışanlarının huzuru ve refahını önceleyen bir iradeyi temsil ediyor."

- "Kura ile yerleşen hekimlerin atamaları hızlı bir şekilde yapılacak"

Bakan Koca, bugünkü kura çekimiyle göreve başlayacak hekimlere hitaben, şöyle konuştu:

KAPAT [X]

"Sizler, pandeminin zor döneminde biraz daha ağırlaşan çalışma koşullarının büyük ölçüde giderildiği, çalışma ortamlarımızda umudun, heyecanın ve güvenin yeniden yeşerdiği günlerde aramıza katılmış olacaksınız. 2005 yılından bu yana, yılda 6 kez olmak üzere Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası gerçekleştiriyoruz.

Vatandaşlarımızın, yurdun her köşesinde hekime eşit, adil ve kolay bir şekilde ulaşabilmesi için gerçekleştirdiğimiz bu uygulama ile bölgesel adaletsizliği gidermede önemli mesafeler aldık. Bugün gerçekleştirilecek kura ile ilan edilen yerlere yerleşen hekimlerin atamaları hızlı bir şekilde yapılacak ve yeni görevlerine başlamaları sağlanacaktır."

Bakan Koca'nın konuşmasının ardından Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası noter huzurunda çekildi ve 13 bin 163 hekimin görev yeri belirlendi.

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