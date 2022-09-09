CHP 99'uncu kuruluş yılını kutluyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 99'uncu kuruluş yılı dolayısıyla beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Kılıçdaroğlu'nun, kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, Sayın Genel Başkanım, tam 99 yıl önce savaş meydanlarında kurduğun CHP'nin bugünkü temsilcileri olarak huzurundayız. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile Kuvayımilliye'nin işgal orduları karşısındaki azmini, 99 yıldır yüreğimizde taşıyoruz. Aynı azim ve kararlılıkla, milletimizin huzur ve refahı için mücadele ediyoruz.

Sayın Genel Başkanım, CHP'nin neferleri olarak, güzel Cumhuriyetimizi korumak, yüceltmek ve nihayetinde demokrasi ile taçlandırmak için, gece gündüz demeden çalışıyoruz. Huzurunda milletimize söz veriyorum, partimizin ve Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ebedi istirahatgahını, Türkiye'yi yöneten iktidar partisi olarak ziyaret edeceğiz. Mücadelemiz, hakimiyet kayıtsız, şartsız milletin olana dek sürecek. Bu düşüncelerle aziz hatıran önünde saygıyla eğiliyor, silah arkadaşlarını, hayatını yitirmiş tüm CHP'lileri ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum."

Heyet, daha sonra mozoleye çıkılan merdivenin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün mezarına da çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Kılıçdaroğlu'na parti yönetiminin yanı sıra 99 genç de eşlik etti.

CHP'de kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Parti Meclisi toplantısı yapılacak.

Kılıçdaroğlu, öğleden sonra İzmir'e geçerek kentin düşman işgalinden kuruluşunun yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek programa katılacak.