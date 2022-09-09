Tren kazasında ziraat mühendisi hayatını kaybetti
Manisa'da, yolcu treninin hemzemin geçide kontrolsüz giren hafif ticari araca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Eylül 2022 12:39
Ankara-İzmir seferini yapan yolcu treni, merkez Şehzadeler ilçesi Yeni Harmandalı Mahallesi yakınlarında, hemzemin geçide kontrolsüz giren Şükrü Sever (26) idaresindeki 09 SB 345 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Araç, trenin önünde yaklaşık 500 metre sürüklendi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, araç içerisine sıkışan sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!