Denizde boğuldu; polis çalan telefonuna cevap veremedi
Antalya'da Engin Çavdar (29), serinlemek için girdiği denizde boğuldu. Polis memuru, Çavdar'ın eşyaları arasında bulunan ve uzun süre çalan cep telefonuna cevap veremedi.
Kaynak : DHA
Eklenme : 09 Eylül 2022 22:58
Lara Plajı bölgesinde bir kişinin deniz yüzeyinde hareketsiz olduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, kıyıya çıkarılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekibi, sahilde çantasını bulduğu ölen kişinin 29 yaşındaki Engin Çavdar olduğunu tespit etti.
Çavdar'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!