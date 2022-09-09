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'2023'le beraber başlayacak olan yüzyılın adı 'Türkiye yüzyılıdır' diyoruz'

"2023'le beraber başlayacak olan yüzyılın adı 'Türkiye yüzyılıdır' diyoruz ve inşallah Türkiye bu yüzyılda asla nesnel olmayacak. Gündemi belirlenen asla olmayacak"- "Sürekli Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, gelecek hafta 'Şangay Beşlisi' diye Semerkant'ta bir toplantı var, Özbekistan'da, oraya da katılacağız, Sayın Cumhurbaşkanımız da katılacak, 'Siz orada işte Putin'i göreceksiniz, Putin'le bir araya geleceksiniz. Aliyev'le ilişkileriniz iyi. Ne olur bizim şu enerji işini halledin.' diyen diyene"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Eylül 2022 15:26
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'2023'le beraber başlayacak olan yüzyılın adı 'Türkiye yüzyılıdır' diyoruz'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "2023'le beraber başlayacak olan yüzyılın adı 'Türkiye yüzyılıdır' diyoruz ve inşallah Türkiye bu yüzyılda asla nesnel olmayacak. Gündemi belirlenen asla olmayacak." dedi.

Bakan Kirişci, AK Parti Nevşehir İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, kentin medeniyet ve kültür timsali bir şehir olduğunu söyledi.

Burada Bağ Bozumu Festivali'ne katılacağını ve yarın da sektör paydaşlarıyla bir araya geleceğini belirten Kirişci, eksiklikleri sahada dinlemek istediklerini aktardı.

Kirişci, kentin bu zamana kadar yaşatılan, özellikle son 20 yılda adeta zirve yapan iki vasfının olduğuna dikkati çekerek, "Bunlar; tarım ve turizm. Allah'ın izniyle bu 2 temel meziyetiniz, bu şehrin sahip olduğu kültür ve medeniyet birikimiyle mutlu ve huzurlu bir şekilde sizleri yaşatması için yeter de artar da. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak sizlere her bakımdan desteğimiz, özellikle 2002'den bugüne kadar olmuştur ve bu çerçevede de 5,2 milyar lira gibi destekleme ödemesi çiftçilerimize yapılmıştır. Buradaki Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme İl Temsilciğimiz aracılığıyla da yine tarım, sanayi, gıda ile ilgili diğer alanlarımızla ilgili de desteklerimiz olmuş ve olmaya da devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Tarımla ilgili pek çok yeni uygulamalarının olduğunu vurgulayan Kirişci, her zaman kendilerini yenilemek ve geliştirmek mecburiyetinde olduklarını, bundan dolayı da tarıma dair bazı paradigma değişikliğine gittiklerini ifade etti.

- "Büyük bir panik halindeler"

Bakan Kirişci, gelecek yıl Cumhuriyetin 100. yılını geride bırakacaklarını, yeni bir yüzyılın başlayacağını ve bu yüzyılın adının da "Türkiye yüzyılı" olacağını anlatarak şunları kaydetti:

"Bu Türkiye yüzyılı 'laf ola beri gele' kabilinden söylenmiş bir söz değil. Son 3 gün içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız ve kalabalık bir heyet halinde Balkanlar seyahatimiz oldu. Patlamaya hazır bir coğrafyada önce Bosna-Hersek, ardından Sırbistan ve son olarak da Hırvatistan. Bu üç ülkedeki 'Evladı Fatihan' diyeceğimiz, oradaki kardeşlerimizle de hemhal olmak, oranın yetkilileriyle gerekli görüşmeleri yapmak adına bu resmi ziyaret gerçekleştirildi. Açık söylemem gerekirse bunu bir parti aidiyetinden, bir parti kimliğinden bağımsız olarak, başta Nevşehirli hemşehrilerimizin değerlendirmesini, daha sonra da değerli medyamız aracılığıyla bütün ülkemizin vatandaşlarının bilmesini arzu ederim.

Her gidişimizde şahsımı da diğer heyet üyelerini de aynı şekilde heyecanlandıran bu coğrafya, şu son dönemde inanın Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve Türkiye'mize, ülkemize o kadar büyük bir teveccühte bulundular ki oradaki bazı mevkidaşlarıma şunu söyledim. 'Ya bize bunu niye söylüyorsunuz? Gelin, bizim ülkede, bizi anlamakta zorluk çeken veya bizi anlamak istemeyenlere Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi anlatın' dedim. Çünkü biliyorlar, farkındalar. Özellikle Rusya'nın doğal gaz musluğunu kapatmasıyla birlikte başta konutlardaki ısınma sorunu olmak üzere sanayilerinin ihtiyacı olan enerji temininde güçlük çekecekler ve bundan dolayı da büyük bir panik halindeler. Sürekli Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, gelecek hafta 'Şangay Beşlisi' diye Semerkant'ta bir toplantı var, Özbekistan'da, oraya da katılacağız, Sayın Cumhurbaşkanımız da katılacak, 'Siz orada işte Putin'i göreceksiniz, Putin'le bir araya geleceksiniz. Aliyev'le ilişkileriniz iyi. Ne olur bizim şu enerji işini halledin.' diyen diyene."

Uluslararası ilişkilerde bu tür cümleleri kurmanın kolay olmadığına işaret eden Kirişci, bu insanların bu cümleleri kurma ihtiyacını hissettiğini dile getirdi.

Kirişci, Türkiye'nin global bir oyuncu olduğunun artık kabullenildiğini vurgulayarak, "Büyük Türkiye'den beklenti var. Şimdi 'Ben yiğidim, ben büyüğüm.' demekle büyük olunmuyor. Sizi birilerinin bu şekilde görüyor olması çok daha anlamlı ve yerindedir. Bundan dolayıdır ki 2023'le beraber başlayacak olan yüzyılın adı 'Türkiye yüzyılıdır' diyoruz ve inşallah Türkiye bu yüzyılda asla nesnel olmayacak. Gündemi belirlenen asla olmayacak. Gündem belirleyen, geleceğe yön veren, dünya barışına, dünyadaki insanların mutluluğuna ve refahına sözde değil, eylemleriyle bunu gösteren bir ülke ve bu ülkenin başında da bir lider olacak. Var şu anda bu. Ve bu yürüyüşümüz Allah'ın izniyle devam edecek." diye konuştu.

- "Bunlar 9 Eylül'ü gayet iyi bilirler"

Katılımcılardan, seçimlerde Nevşehir'den 3 milletvekili çıkarma sözü alan Kirişci, "Şu son üç günlük ziyarette edindiğim en önemli şey, ümmetin, mazlumların, Evladı Fatihan'ın, dünyadaki tüm insanların Türkiye'ye, Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'nin çoğunlukta olduğu bir meclise ve bir Cumhur İttifakı'na ihtiyacı var. Mükemmel değiliz. İsmet sıfatı sadece peygamberlere has bir şeydir. Bizler yanlış yapabiliriz, eksiğimiz olabilir, noksanımız olabilir. Ama samimiyetimizle ilgili, duruşumuzla ilgili, yürüyüşümüzle ilgili, hamdolsun hep beraber AK Parti ailesi olarak bu inandığımız yolda, hızla yürümeliyiz ve 2023'te bizi sendeletmek isteyenlere asla fırsat vermemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kirişci, bundan kimlerin mutlu olacağının belli olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

KAPAT [X]

"İşte NATO'da ittifak üyesi ülke. Yunanistan'daki S-300 Rusların ürettiği bir savunma sistemi. S-400 aldığımız için bize ambargo uygulayan bir Amerika. O S-300'ler için onlar 'Onu kullanmıyorlar, Girit'te, üzerinde daha ambalajları bile açılmadı,' diyerek dünyayı uyutanlar, avutanlar. Fakat nasıl oluyorsa, yine NATO'nun bir numaralı ülkesi Amerika'nın yapımı olan F-16'ya radar kilitlemesinde bulunuyor. Hani derler ya 'bu ne perhiz bu ne lahana turşusu.' Bu nasıl bir ittifak? Bu nasıl bir NATO? Bu nasıl bir komşuluk? Bu nasıl bir barış sevdalısı görüntü? Bunların asıl niyetlerinin ne olduğunu biliyoruz. Değerli arkadaşlar, bunlar 9 Eylül'ü gayet iyi bilirler. Anadolu insanının irfanıyla, erdemiyle, gayretiyle, çabasıyla bunların İzmir'den gemilere binerek bu ülkeyi nasıl terk ettiklerini ve kaçtıklarını onlara hatırlatmak istemeyiz. Ama bizim istediğimiz Adalar Denizi, bir barış denizi olsun yeniden. Herkes huzurlu bir şekilde yaşasın. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Dünya insanlarının huzurlu yaşamasını istiyoruz. Kendi vatandaşlarımızın mutlu ve müreffeh olmasını istiyoruz."

Bakan Kirişci, konuşmasının ardından MHP İl Başkanlığını ziyaret ederek Başkan İlhan Kaya ile görüştü.

Daha sonra Nevşehir Belediyesine geçen Kirişci, Belediye Başkanı Mehmet Savran ile bir araya geldi.

Bakan Kirişci'ye ziyaretlerinde, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe eşlik etti.

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