İskenderun'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 09 Eylül 2022 15:59
Hacı İbrahim Aydın (49) 4 Eylül'den bugüne tedavi gördüğü İskenderun Devlet Hastansi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.
İskenderun'da sahte içki içtikten sonra rahatsızlanarak çeşitli hastanelere kaldırılan 13 kişiden 3'ü yaşamını yitirmiş olayla ilgili süre gelen operasyonlarda 6 kişi tutuklanmıştı.
Hacı İbrahim Aydın'ın ölümü ile sahte içkiden ölenlerin sayısı 4 e yükseldi.
9 kişinin tedavisinin devam ettiği bildirildi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!