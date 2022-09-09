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Bakan Kurum: CHP'nin tehdit dili masanın 6 yanını da sarmış

Aksaray'da 500 milyon liraya mal olan 24 eserin açılışına katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP'yi eleştirerek, "CHP'nin tehdit dili masanın 6 yanını da sarmış" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 09 Eylül 2022 17:20
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Bakan Kurum: CHP'nin tehdit dili masanın 6 yanını da sarmış

Bir dizi ziyaret ve toplu açılış töreni için Aksaray'a gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aksaray ve Türkiye'de yapılan yatırımları değerlendirdi. Açılış konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve 6'lı masayı da değerlendiren Bakan Kurum, "Evet, bir yerde eser üretenler, hizmet getirenler, mega projelere imza atanlar, diğer yerde sosyal medya belediyeciliği yapanlar, milleti tehdit edenler, eser diye musluk açanlar var. Bir tarafta Türkiye'yi baştan aşağı imar, ihya ve inşa edenler; bir tarafta Türkiye'nin tarihinde daima yıkımla, yasakla, yoksullukla anılanlar, bir tarafta, 85 milyonu yasa boğan her afette milletinin yanında duranlar, kara günde milletiyle dertlenenler, İzmir'e, Giresun'a, Kastamonu'ya, Elazığ'a, Malatya'ya yaraları sarmak, acıları dindirmek için koşanlar; diğer yanda millet namına tek bir hayırlı işin altında imzası olmayanlar, milletin derdi varken tatil beldelerinde boy gösterenler. Bir tarafta Türkiye'yi bölgesel güç, küresel aktör, barışın mimarı kılanlar; diğer tarafta Türkiye'yi sınırlarına mahkum edenler, suya sabuna dokunmayanlar, tarihine, geçmişine yüz çevirenler. Bir tarafta hedefi 2023, 2053 ve 2071 olanlar; diğer tarafta Büyük Taarruz'a barış, Karabağ'da işimiz yok, Akdeniz'de ne yapıyoruz diyenler. İnanın, milletimiz bu manzaraya baktığında kaynayan kazanın kapak tutmadığını, mızrağın artık çuvala sığmadığını çok iyi görüyor. Daha şimdiden büyükşehirlerdeki genel müdürlük pazarlıkları, ihale peşkeşleri bunları birbirine düşürmeye başladı. Seçim zamanı yaklaştıkça hepsi öfke nöbeti geçirip, nefislerinin esiri olup adaylığa göz kırpıyor; diğerleri de onları çevirdikleri dolapları ifşa etmekle tehdit ediyor. Birisi 'yeni ittifak kurabiliriz', ötekisi 'HDP'ye bakanlık verebiliriz', berikisi 'adaylığa hazırım' diyor. Aksaraylı hemşerilerim ne güzel söylemiş, 'Ağaca çıkan keçinin dama çıkan oğlağı olur'. Belli ki CHP'nin tehdit dili masanın 6 yanını da sarmış. Bunlar birbirlerine parmak sallayıp tehdit ededursunlar, biz Cumhur İttifakı olarak 2023'te zafer kazanıp milletimiz için Aksaray için Türkiye için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Biz inanıyoruz ki 2023'te Aksaray, Hasan Dağı'ndaki cesareti gösterecek. Somuncu Baba'nın duruşuna sahip çıkacak. Fatih'in ahdine sadık olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Cumhur İttifakımızı rekor bir oyla destekleyecek" dedi.

"Bugün, milletine milyonlarca konut müjdeleyen bir Türkiye var"

Türkiye genelinde yapılan yatırımları ve yeni tesisleri anlatan Bakan Kurum, "Allah'a hamd ediyoruz. Bugün, milletine milyonlarca konut müjdeleyen bir Türkiye var. Bugün Elazığ'da, Malatya ve İzmir'de önce yaralarını saran, ardından tarihin en büyük dönüşümünü başlatan bir Türkiye var. Antalya'da, Muğla'da milletimizin dualarıyla yüzlerce yeni yuva inşa eden bir Türkiye var. Doğu Karadeniz'deki tüm afet alanlarında dev bir yenilenmeye imza atan bir Türkiye var. Çünkü milletin başında, 85 milyon vatandaşının her birini şefkatle kucaklayan, sarıp sarmalayan, sessiz yığınların sesi, mazlumların hamisi Recep Tayyip Erdoğan var. Rengarenk kalem boyalarıyla nakış nakış işlenen göz nuru Aksaray halıları gibi ülkemizi renk renk boyamaya, nakış nakış işlemeye, gözümüzün nuru gibi bakıp ileriye taşımaya devam edeceğiz. Bunu sizlerle birlikte yapacağız, Aksaray ile birlikte yapacağız, Türkiye ile birlikte yapacağız. 2023'e hazır mıyız? Sandıkları patlatacak mıyız? Allah Sizlerden razı olsun. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi tamamlarken her birinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyor; açılışı yapılan eserlerimizin şehrimiz ve hemşerilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"Malazgirt Zaferi'nden sonra Türk vatanı haline gelen ilk topraklardır"

Aksaray'ın ışığını Selçuklu tarihinden, gücünü misafirperver insanından, ufkunu kadim insanlık tecrübesinden aldığını belirten Bakan Kurum, "Tarihi Kapadokya bölgesinin kalbi Aksaray'dır. Aksaray'ın insanları vefakardır, cömerttir. İşte biz de Aksaray'ın cömert insanlarına layık olabilmek için elimiz dolu dolu geldik. Bugün bu çerçevede Eskil'de, Sultanhanı'da, Ortaköy'de, Ihlara'da, Gülağaç'ta, Ağaçören'de, Sağlık'ta, Demirci'de; Sarıyahşi'de, Bağlıkaya'da, Helvadere'de ve Gülpınar'da toplam bedeli 500 milyon lira olan 24 eserimizin açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Şehrimize 253 konut, millet bahçesi, Tuz Gölü karşılama merkezi, 26 kilometre bisiklet yolu, içme suyu ve kanalizasyon inşaatları, atık su arıtma, atık toplama ayırma tesisleri, güneş enerjisi santrali ve yol düzenlemeleri gibi bir dizi hizmet kazandırıyoruz. Aksaray'a, Aksaray halkına hayırlı uğurlu olsun. Tuz Gölü'nü besleyen Melendiz Çayı'nın dibinde kurulmuş bu aziz şehir, antik zamanlardan beri insanlığın merkezlerinden birisi olmuştur. Büyük İslam alimi Seyyid Hasan Rızayi, eserinde İslam dünyasının en önemli merkezlerini sayar. Mekke, Medine, Kudüs ve Bağdat'ın başını çektiği listede Aksaray da vardır. Çünkü burası Malazgirt Zaferi'nden sonra Türk vatanı haline gelen ilk topraklardır. İşte biz, bu tarih kokan, bu yiğitlik kokan topraklarda büyüdük, bu toprakların suyunu içtik, Aksaraylı büyüklerimizin ellerinde yetiştik, memleketimize hizmet sevdasını sizlerden öğrendik. Bunun için, Aksaray'ı güçlendirip geleceğe taşıyacak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" diye konuştu.

"Toplam bin 626 konut kazandırıyoruz"

Bugüne kadar Aksaray merkezde Akçakent köyü ve Hürriyet Mahallesi'nde yer alan 260 bin metre büyüklüğündeki riskli alanda yer alan metruk ve terk edilmiş yapıların yıkım işlemlerine başladıklarını belirten Bakan Kurum, "Bu riskli alandaki hak sahipleri için de Akçakent köyü Mezarlıktepe mevkiinde 50 bin metre büyüklüğünde rezerv alanda iskan konutları inşa ederek vatandaşlarımıza teslim ettik. Yine merkezde Hamidiye Mahallesi'nde 22 bin metre büyüklüğündeki alanda kentsel dönüşüm çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. Bu alanda 307 ticaret ve 274 konut olmak üzere 581 bağımsız birim inşa edeceğiz. Allah'ın izniyle yerinde, hızlı ve gönüllü dönüşümle şehrimizi daha sağlıklı hale getirecek, çehresini değiştirecek, güzelleştirecek, güvenli kılacağız. Yine TOKİ eliyle Aksaray'da toplam yatırım değeri 2 milyar lira olan 5 bin 172 konut ile beraber yüzlerce sosyal ve kültürel tesisimizi tamamladık. Şu anda da TOKİ Başkanlığımızca 632 konutun, 12 dükkanın, 4 ticaret merkezinin, 2 caminin, 2 millet bahçesinin ve 2 sosyal donatının yapımına devam ediyoruz. 50 bin ve 100 bin sosyal konut projemiz çerçevesinde Güzelyurt'tan Sultanhanı'na, Ereğlikapı'dan Eskil'e kadar toplam bin 626 konut kazandırıyoruz. Tabii bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Aksaray'ımızda 1. Etap'ta bin 620 dükkandan oluşan Aksaray Küçük Sanayi Sitemizin yapımını tamamladık. İnşallah Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle bu sanayi sitemizi en kısa sürede Aksaraylı kardeşlerimize armağan edeceğiz, şehrimizin sanayisini, ekonomisini, istihdamını güçlendireceğiz. Ardından 2. Etap'ta 200 dükkanın yapılmasına yönelik projelendirme çalışmalarına da devam ediyoruz, kararlıyız. Aksaray'ı tarihine bağlı, istikbaline yönelmiş bir şekilde çok daha gelişmiş ve çok daha güzel bir şehir haline getireceğiz. Bunu da sizlerle, valimizle, belediye başkanımızla, teşkilatımızla, Aksaraylı hemşerilerimizle, gençlerimizle yapacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Kurum ve il protokolü tarafından toplu açılış töreninin kurdelesi kesildi.

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