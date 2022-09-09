'İşi en iyi babamdan öğrenirim' dedi, aynı hastanede göreve başladı
Antalya'da yaşayan Dr. Yusuf Konak (25), tıp fakültesini bitirdikten sonra işini en iyi ondan öğrenebileceğini düşünerek, babası Opr. Dr. Abdullah Konak'ın (52) alanı beyin ve sinir cerrahisini tercih etti. Konak, babasıyla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de göreve başladı.
Antalya'da yaşayan Konak ailesinin 5 çocuğundan 2'ncisi olan Yusuf Konak, beyin
ve sinir cerrahı olan babası Opr. Dr. Abdullah Konak'ın doktorluk hikayelerini
dinleyerek büyüdü. Üniversite sınavına hazırlanan Yusuf Konak, tıp fakültesini
kazandı. Mezun olduktan sonra bir süre Manavgat'ta çalışan Konak, cerrahi branşa
ilgi duymaya başladı. İşini en iyi babasından öğrenebileceğini düşünen Konak,
o alanda ilerlemeyi tercih ederek, beyin ve sinir cerrahisini seçti. Çevresindekilerin
'Babanın yanında baskı hissedersin' laflarına aldırış etmeyen Yusuf Konak, babasının
görev yaptığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne asistan olarak atandı.
1 aydır birlikte çalışan baba ve oğul, zaman zaman hastaları beraber muayene
ediyor, zaman zaman ise beraber operasyonlara giriyor. Yusuf Konak, babasını
öğretmeni gibi görüp bir şeyler öğrenmeye çalıştığını belirtirken, babası ise
oğluyla görev yaptığı için büyük mutluluk duyduğunu aktardı.
'BAŞLANGIÇTA ZORLANDIK'
Oğlunu bu alana kendisinin yönlendirmediğini kaydeden beyin ve sinir cerrahisi
uzmanı Opr. Dr. Abdullah Konak, "Oğlumu bu alana yönlendirmedim. Bu biraz
da eve iş götürmek gibi bir şey oluyor. Evde karşılaştığımız zaman sürekli bu
konularla ilgili konuşuyoruz. Başlangıçta her ikimiz de biraz zorlandık. Nasıl
hitap edeceğini dahi karıştırıyor. Bazen 'baba', bazen 'hocam' diyor. Buna benzer
ilginç şeyler yaşayabiliyoruz" diye konuştu.
Oğluyla aynı yerde görev yapmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğunu aktaran
Konak, "Oğlumla birlikte çalışıyor olmak değişik bir duygu benim için.
Eskiden zanaatkarların çocuklarına zanaatlarını öğretmesi gibi bir şey, ben
de kendi zanaatımı öğretiyorum" dedi.
'EN İYİ BABAMDAN ÖĞRENİRİM'
Geçen ay babasıyla göreve başladığını söyleyen beyin ve sinir cerrahisi asistanı
Dr. Yusuf Konak da "1 ay önce bu hastanede göreve başladım. Babam da burada
görev yapıyor. 1 aydır beraber çalışıyoruz. Pratisyenlik yaptığım süreçte cerrahi
branşa ilgim olduğunu fark ettim. Ben de bu işi en iyi babamdan öğrenebileceğimi
düşündüm. Aynı zamanda hastanenin güzel bir klinik olması da beni buraya yönlendirdi.
Babamla ilişkimiz çok iyi ve arkadaş gibiyiz. Çevremden 'Babanın yanında baskı
hissedersin, rahat edemezsin' diyenler oldu.
Ancak tam tersi hayat boyu babam bana sürekli destek oldu ve böyle devam edeceğini
düşündüğüm için onun yanında geldim. Evde görüşmekle farklı oluyor ama beraber
ameliyata gireceğimiz, operasyon yapacağımız zaman bir heyecanım oluyor"
diye konuştu.