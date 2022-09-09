Ev sahibinin taahhütname oyunu: Kiracı tatildeyken evinden oldu

Ev sahibi kiracıdan istediği zammı alamadı. Tatilde olmasını da fırsat bildi. Elindeki tarih bölümü boş olan taahhütnameye tarih atarak ihtarname gönderdi. Neye uğradığını şaşıran kiracı evsiz kaldı.

Olay İstanbul Başakşehir'deki Bahçeşehir semtinde yaşandı. Büşra Avcı 4 sene önce 1+1 ev kiraladı. Kira kontratını imzalarken tahliye taahhütnamesine de imza attı. Taahhütnamenin bir nüshası ev sahibinde diğer nüshası da kiracıdaydı.

Kiracının tatilde olmasını fırsat bildi

İddiaya göre, ev sahibi bunun protokol gereği olduğunu söyledi. Ancak yıllar sonra kira zammı sebebi ile anlaşmazlıklar başladı. Kiracı Büşra Avcı temmuz ayında tatile çıktı. Ev sahibi de bu dönemi fırsat bildi.

Avcı'nın ev sahibi boş tahliye taahhütnamesi üzerinde bir değişiklik yaptı. İddiaya göre taahhütnameye kendi oluşturduğu bir tarihi yazdı. Ardından da bu tarihe göre evi boşaltmasını istedi. Taahhütnamenin tarihi 1 Temmuz 2022 olarak atıldı. Kiracıya ihtarname gitti. Büşra Avcı tatilden döndüğünde neye uğradığını şaşırdı. Hem evini boşaltması için ihtarname gelmiş hem de tatilde olduğu için itiraz süresini kaçırmıştı. Ev icra memurlarınca boşaltıldı.

Eşyalarını depoya bırakmak zorunda kaldı

Kiracı Büşra Avcı, "Memurlar evi boşalttıktan sonra ben çok mağdur oldum. Eşyalarım ortada kaldı. Depoya koydum. Bir depo kiraladım şu anda bir depoda. Burada da ailem olmadığı için kalacak yerim olmadığı için arkadaşımın tanıdığı bir ailenin yanında kalıyorum 15 gündür. Hem maddi hem manevi zorlanıyorum." diye konuştu.

Ev sahibi, Büşra Avcı'nın özel eşyalarına da evin badana parasını ödeyene kadar el koydu. Evsiz kalan Büşra Avcı soluğu savcılıkta aldı.

Savcılık ev sahibi hakkında 'özel belgede sahtecilik' suçundan soruşturma başlattı.