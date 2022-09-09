Muğla'da Yunanistan'a kaçmaya çalışan 17 FETÖ sanığı yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddia edilen 17 zanlı, deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Eylül 2022 18:39
Sahil Güvenlik ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında açılan davalar istinaf mahkemelerinde devam eden 17 sanığın yelkenli tekneyle denize açıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Sahil Güvenlik ekiplerince İblis Burnu açıklarında durdurulan teknede, aralarında meslekten ihraç edilen emniyet müdürü, öğretmen, polis memuru, avukat, hemşire ve komiser yardımcısı bulunan 17 kişi yakalandı.
Şüphelileri yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçirmeye çalıştığı öne sürülen tekne kaptanı G.K. de gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sanıklardan 14'ü ile tekne kaptanı tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!