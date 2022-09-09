Metrobüs kazasında yaralı sayısı 99'a yükseldi

Avcılar Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen diğer iki metrobüs de kazaya karışan araçlara çarptı.

Kazada, 99 kişi yaralandı.

İtfaiye ekipleri, kazaya karışan metrobüslerde sıkışan yaralı yolcuları kurtardı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Avrupa Yakası'nda metrobüs seferlerinin çift yönlü durdurulması nedeniyle hatta uzun araç kuyruğu oluştu.

Bu arada duraktaki vatandaşlar, metrobüs yolundan yürüyerek diğer toplu taşıma araçlarına ulaşmaya çalıştı.

ÜST GEÇİTLERDE YOĞUNLUK OLUŞTU

Kaza nedeniyle diğer metrobüs duraklarındaki üst geçitlerde de yoğunluk oluştu. Araçlara binmek isteyen vatandaşlar, seferler yapılamadığı için duraklara alınmadı. Bazı vatandaşlar, güvenlik görevlileri ile tartışarak yaşananlara tepki gösterdi.

Metrobüsleri kullanamayan vatandaşlar, metro, otobüs ve tramvay duraklarında yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşların yollarda kaldıkları görüldü. Birçok noktada insan kalabalıkları oluştu.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda da trafik yoğunluğu yaşandı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, yaralı sayısının 99'a çıktığı belirtildi. Açıklamada, yaralıların 50'sinin ambulanslarla hastanelere sevk edildiği, 49'unun ise kendi imkanlarıyla hastanelere giderek, ayakta tedavi oldukları kaydedildi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili soruşturma başlattı.