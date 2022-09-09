Balıkesir'de yakalanan FETÖ firarisi eski yarbay tutuklandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi eski kara yarbay tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Eylül 2022 20:41
Valilikten yapılan açıklamaya göre, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan eski kara yarbay F.H'nin gizlendiği adres tespit edildi.
Altınoluk Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenleyen ekipler, meslekten ihraç edilen yarbay F.H'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.H, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!