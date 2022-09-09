Bakan Koca, Avcılar'daki metrobüs kazasında 50 kişinin yaralandığını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Avcılar'da 4 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 50 kişinin yaralandığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Eylül 2022 22:21
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazada yaralananlara ve İstanbul halkına geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "İstanbul Avcılar E5 Karayolunda 4 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 50 kişi yaralanmıştır. Hastanelerimize nakledilen yaralıların tedavisi devam ediyor." ifadelerini kullandı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!