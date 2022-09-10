Vize sorununa online çözüm

Bu yıl yükseköğretim kurumlarına merkezi yerleştirme tamamlanırken, istedikleri bölümlere giremeyen adaylar gözlerini yurt dışı eğitime çevirdi. İngiltere merkezli Türk kuruluşu First Edumate Kurucusu Kerem Öziş, özellikle son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler, artış eğilimdeki pandemi için alınan önlemler ve vizeler ile ilgili yaşanan problemlerin yurt dışında eğitim görmek isteyip imkan bulamayanları online eğitim veren YÖK onaylı üniversitelere yöneltmeye başladığını söyledi.

Öziş, şunları söyledi: "Üniversite eğitimini online tamamlamak isteyenler için bir örnek verirsek dünyanın en iyi 350 üniversitesi arasında bulunan Anglia Ruskin Üniversitesinde sıkılaştırılmış eğitim ve ölçme değerlendirme ile iki yılda lisans diploması alınabiliyor. Ayrıca üniversitenin bir senelik süre içinde yüksek lisans yapma imkanı da sunuyor."

MALİYET AÇISINDAN AVANTAJ

Kerem Öziş, özellikle pandemi döneminde online eğitim konusunun büyük bir ciddiyetle ele alındığını belirterek "Global Education Career Centre bünyesinde bulunan Anglia Ruskin Üniversitesi, İşletme Yönetimi online lisans programını sunarken, alanlarında uzman eğitimcileri bünyesinde barındırıyor. Dünyanın sayılı üniversiteleri arasında bulunan üniversite titizlikle sürdürdüğü online eğitimi yılın üç farklı döneminde devreye alıyor. İki yılda mezun olunabilecek ve uluslararası geçerliliğe sahip bu diploma dünyanın her yerinde iş imkanlarının kapılarını sonuna kadar aralıyor" dedi.

Öziş, örgün olarak İngiliz üniversitelerinin üç yılda tamamladığına da işaret ederek "Burada önemli olan eğitim süresi içinde 360 krediyi tamamlamak. Bir öğrenci 360 krediyi isterse iki yılda da tamamlayabilir. Online eğitim aynı zamanda maliyetler açısından da büyük avantajlar sunuyor" şeklinde konuştu.

Mahmut ÖZAY