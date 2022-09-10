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Değişimin bedeli tuzlu! Cenaze törenine 6 milyar sterlin harcanacak

Kraliçe Elizabeth'in ölüm haberi önce İngiliz hükümetine "Londra köprüsü yıkıldı" şifresiyle iletildi. Ardından Kraliçe'nin devlet başkanı konumunda olduğu 15 ülkenin hükümetlerine bildirildi. Daha sonra da İngiliz Milletler Topluluğu'na üye 36 ülkenin hükümetleri ile paylaşıldı. 18 Eylül'deki cenazenin 6 milyar sterline mal olması bekleniyor.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 10 Eylül 2022 08:08
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Değişimin bedeli tuzlu! Cenaze törenine 6 milyar sterlin harcanacak

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanına sahip Kraliçe II. Elizabeth'in 96 yaşında ölümü ile İngiltere yas tutmaya başladı. Bayraklar yarıya indirildi, aktiviteler iptal edildi, Kraliyet Ailesi resmi internet sitesini geçici olarak kullanıma kapattı.

Kraliçe Elizabeth'in ölümüyle gizli "Londra Köprüsü Operasyonu" başladı. Buna göre vefat haberini Kraliçe'nin özel sekreteri Sir Edward Young, Başbakan Liz Truss'ı arayıp "Londra köprüsü yıkıldı" ifadesiyle iletti. Böylece 10 gün sürecek cenaze süreci başlamış oldu. Truss acı haberi Dışişleri Bakanı James Cleverly'yi arayarak bildirdi. Cleverly ise haberi Kraliçe'nin devlet başkanı konumunda olduğu içerisinde Jamaika, Yeni Zelanda, Avustralya, Papua Yeni Gine ve Kanada'nın da olduğu 15 ülkenin hükümetlerine bildirdi. Ayrıca vefat haberi İngiliz Milletler Topluluğu'na ait 36 ülkenin hükümetleri ile paylaşıldı.

6 MİLYAR STERLİNLİK CENAZE

Önceki akşam saatlerinde Kraliçe 2. Elizabeth'in ölüm ilamı Buckingham Sarayı'nın girişine asıldı. İngiltere bütçesine 6 milyar sterline (126.7 milyar lira) mal olacak Kraliçe Elizabet'in cenazesinin önce İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nden Londra'daki Buckingham Sarayı'na taşınması ve burada beş gün kalması bekleniyor.

Galler Prensi Charles'ın yeni hükümdar ilan edilmesi için Londra'daki St James Sarayı'nda toplanılması planlanıyor. Kraliçe'nin vefatının dördüncü gününde Buckingham Sarayı'nda Westminster Hall'da iki ayrı geçit töreninin düzenlenmesi bekleniyor. Kraliçe'nin cenazesi ise Westminster Hall'da dört gün boyunca sergilenecek. Ölümünün 9. gününde ise Kraliçe'nin geçtiğimiz sene vefat eden eşi Edinburgh Dükü Prens Philip ve babası Kral VI. George'un yanına defin işlemi gerçekleştirilecek.

İngiliz medyası: Kalbimiz kırık

BÜTÜN DÜNYAYA NAKLEN YAYINLANACAK

Kraliçe'nin cenazesine dünyanın dört bir yanından devlet başkanları ve başbakanların dahil olduğu yaklaşık iki bin kişilik bir protokolün katılması beklenirken, tören bütün dünyaya Londra'dan naklen yayınlanacak. İlerleyen günlerde Kral Charles'ın Başbakan'la ilk görüşmesini yapması ve İngiliz Milletler Topluluğu'na seslenen bir konuşma gerçekleştirmesi planlanıyor.

Dün sabah itibarıyla de yarıya indirilmiş olan bayrakları yeniden göndere yükseltilerek mahalli saatle 11.00'de Prens Charles'ın bu defa resmi olarak kral ilan edilmesi bekleniyor. Charles'ın ayrıca Birleşik Krallık'ın bölümleri olan İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da Kraliçe Elizabeth'in hatırasına düzenlenen resmi törenlere katılması planlanıyor. On günlük yasın bitmesinden sonra Kral Charles'ın taç giyme törenleri düzenlenecek.

PUTİN CENAZEYE KATILMAYACAK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kraliçe'nin cenaze törenine katılmayacağını açıkladı. Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, "Ruslar ona bilgeliğinden dolayı saygı duysa da, Putin'in Kraliçe'nin cenazesine katılması beklenmiyor" dedi.

KRAL III. CHARLES İLE HER ŞEY DEĞİŞECEK

Kraliçe'nin vefatı ve Kral III. Charles'ın tahta çıkmasıyla İngiliz bürokrasisinde köklü değişiklikler gerçekleşecek. Taht değişiminde ulusal marştan banknotlara, madeni paralara, pullara, posta kutularına ve pasaportlara kadar bir çok ülkenin bir çok değerli evrakında Kraliçe'nin yerine Kral'ın fotoğrafı ve adına yer verilecek. Yapılacak olan pek çok değişimin onlarca milyar sterline mal olacağı belirtiliyor.

Bu arada İngiltere Kralı 3. Charles dün verdiği ilk mesajında "sadakat, saygı ve sevgiyle hizmet etmeyi" vadetti. 17 yıl önce evlendiği Camilla'nın Kraliçe olarak halka hizmet etmeye devam edeceğini belirten Kral 3. Charles, oğlu ve varisi William'ın da Cornwall Dükü olarak kendisinin yerine geçtiğini söyledi. Kral, William'ı aynı zamanda Galler Prensi olarak ilan ettiğini duyurdu.

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ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için sosyal medya hesabı üzerinden bir taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Kraliçe II. Elizabeth'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Kraliyet Ailesi ile dost ve müttefik Birleşik Krallık halkı ve hükümetine en içten taziyelerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Dün cuma namazı sonrası basın mensuplarının cenaze dolayısıyla İngiltere'ye bir ziyaret yapıp yapmayacağı sorusu üzerine Erdoğan, "Eğer programlar el verirse merasime katılmayı düşünüyorum" cevabını verdi. Erdoğan, "Ama bütün mesele bizim de kendi programlarımızda bunu denk getirebilmek. Çünkü tanımadığım birisi değil. Kendisini tanıyorum. Buckingham Sarayı'nda da 2 kez görüşmemiz oldu. Temenni ederim ki fırsat bulursak biz de bu merasimde bulunmak isteriz" ifadelerini kullandı.

Osman SAĞIRLI

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