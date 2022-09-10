İmamoğlu, metrobüs kazası nedeniyle özür diledi

İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu akşam İstanbul'da hepimizi üzen bir kaza yaşadık. Yaralı vatandaşlarımızı hastanede ziyaret ettim. Hepsi iyileşene kadar bize emanet. Kaza nedeniyle oluşan aksama nedeniyle tüm hemşehrilerimden içtenlikle özür dilerim." ifadelerini kullandı.