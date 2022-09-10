Ankara'da dalgıç destekli uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Kur korumalı mevduat bakiyesi 1,3 trilyon lirayı geçti
Kur korumalı mevduat bakiyesi 1,3 trilyon lirayı geçti
İntihar eden uzman çavuşun silah ve cep telefonlarını çalanlar tutuklandı
İntihar eden uzman çavuşun silah ve cep telefonlarını çalanlar tutuklandı
Asgari ücretliye ucuz ev imkanı
Asgari ücretliye ucuz ev imkanı
Kurumlar, emeklilik işlemleri belgelerini HİTAP üzerinden gönderecek
Kurumlar, emeklilik işlemleri belgelerini HİTAP üzerinden gönderecek
İmamoğlu, metrobüs kazası nedeniyle özür diledi
İmamoğlu, metrobüs kazası nedeniyle özür diledi
Yeni atanan öğretmenler güvenlik soruşturmalarına takıldı
Yeni atanan öğretmenler güvenlik soruşturmalarına takıldı
10 Eylül 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
10 Eylül 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
İstanbul'a her ay bir metro
İstanbul'a her ay bir metro
Metrobüs kazasında yaralı sayısı 99'a yükseldi
Metrobüs kazasında yaralı sayısı 99'a yükseldi
Valilikten parasını alamayan müteahhit okulun kapılarını kilitledi
Valilikten parasını alamayan müteahhit okulun kapılarını kilitledi
Emniyet müdürü çiftin oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti
Emniyet müdürü çiftin oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti
Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
Çorlu tren kazası soruşturması genişletildi: 9 görevliye daha dava
Çorlu tren kazası soruşturması genişletildi: 9 görevliye daha dava
Ev sahibinin taahhütname oyunu: Kiracı tatildeyken evinden oldu
Ev sahibinin taahhütname oyunu: Kiracı tatildeyken evinden oldu
ALKÜ Rektörlüğünden, Rektör Kalan ile ilgili iddialara açıklama
ALKÜ Rektörlüğünden, Rektör Kalan ile ilgili iddialara açıklama
MEB, 2021-2022 eğitim-öğretim istatistiklerini açıkladı
MEB, 2021-2022 eğitim-öğretim istatistiklerini açıkladı
Sosyal medya gelirlerine RADAR incelemesi: 50 bin kişi belirlendi
Sosyal medya gelirlerine RADAR incelemesi: 50 bin kişi belirlendi
Türk Hava Yolları, kabin memuru alımı için ilan yayınladı
Türk Hava Yolları, kabin memuru alımı için ilan yayınladı
Erdoğan 2. Elizabeth'in cenazesine katılacak mı? Açıklama yaptı
Erdoğan 2. Elizabeth'in cenazesine katılacak mı? Açıklama yaptı
Bakan Ersoy, Kız Kulesi'ndeki restorasyonu yerinde anlattı
Bakan Ersoy, Kız Kulesi'ndeki restorasyonu yerinde anlattı
Tren kazasında ziraat mühendisi hayatını kaybetti
Tren kazasında ziraat mühendisi hayatını kaybetti
Erdoğan'dan 'KHK' açıklaması: Bu kararı verecek olan merci yargıdır
Erdoğan'dan 'KHK' açıklaması: Bu kararı verecek olan merci yargıdır
İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılında alınan tedbirler açıklandı
İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılında alınan tedbirler açıklandı
Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurasıyla 13 bin 163 hekim atandı
Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurasıyla 13 bin 163 hekim atandı
'Okul Gıdası' uygulamasına geçiş uzatıldı
'Okul Gıdası' uygulamasına geçiş uzatıldı
Altının gram fiyatı 1.012 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.012 lira seviyesinden işlem görüyor
Özel yurtlara zam sınırı
Özel yurtlara zam sınırı
2022-YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı
2022-YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı
'Uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Kökünü Kurutma Operasyonu' başlatıldı'
'Uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Kökünü Kurutma Operasyonu' başlatıldı'
Halen görevde kamu görevlileri dahil 9 kişiye FETÖ gözaltısı
Halen görevde kamu görevlileri dahil 9 kişiye FETÖ gözaltısı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Ankara'da dalgıç destekli uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Eylül 2022 10:29
Yazdır
Ankara'da dalgıç destekli uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi Mera Çayı'nda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, bölgenin bataklık olması üzerine sualtı arama ve kurtarma ekibinden yardım istedi.

Dalgıçların yardımıyla bölgeye ulaşan ekipler, dron yardımıyla tespit edilen, çalılıklar arasına ekili 50 kök keneviri sökerek imha etti.

Hint kenevirini ektiği tespit edilen M.E.D'nin (32) evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 12 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.E.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!
İntihar eden uzman çavuşun silah ve cep telefonlarını çalanlar tutuklandı
İntihar eden uzman çavuşun silah ve cep telefonlarını çalanlar tutuklandı
Avcılar'daki metrobüs kazasında yaralananlar yaşadıklarını anlattı
Avcılar'daki metrobüs kazasında yaralananlar yaşadıklarını anlattı
Hakkari Esendere Gümrük Kapısı'nda 513 kilogram eroin ele geçirildi
Hakkari Esendere Gümrük Kapısı'nda 513 kilogram eroin ele geçirildi
FSM'de 'dur' ihtarına uymayan panelvan polislere çarptı, 2 memur yaralandı
FSM'de 'dur' ihtarına uymayan panelvan polislere çarptı, 2 memur yaralandı
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada biri polis 5 kişi yaralandı
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada biri polis 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da su birikintisine düşen 2 çocuk boğuldu
Şanlıurfa'da su birikintisine düşen 2 çocuk boğuldu

Bu Habere Tepkiniz

'Sözleşme yenilememeye' ilişkin İDDK'dan önemli karar

'Sözleşme yenilememeye' ilişkin İDDK'dan önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda uzman olarak görev yapan davacının 2016 mali hizmet yılı sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin davayı karara bağladı. İşlemi hukuka uygun bulan Daire kararı onandı.
Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğine açılan 3 dava sonuçlandı

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğine açılan 3 dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Mühendislik Fakültesinde öğretim üyesi olan davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesi uyarınca kınama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlem ile dayanağı Yükseköğretim Genel Kurulunun kararı ve Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği'nin iptali istemiyle açılan davada son noktayı koydu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Milli Eğitim Uzmanlığı yönetmeliğine açılan dava sonuçlandı

Milli Eğitim Uzmanlığı yönetmeliğine açılan dava sonuçlandı
12 Eylülden sonra resmi yazılar öğretmenlere DYS üzerinden tebliğ edilecek

12 Eylülden sonra resmi yazılar öğretmenlere DYS üzerinden tebliğ edilecek

Tüm okul müdürlükleri 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren okullarda görevli öğretmenlere tebliğ etmeleri gereken resmi yazıları DYS üzerinden ulaştıracaklardır.
Bilgisayarında Gülen videosu çıkan yargı mensubuna İDDK'dan ret

Bilgisayarında Gülen videosu çıkan yargı mensubuna İDDK'dan ret

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle davacının meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına HSK kararının iptali için açılan bir davayı daha sonuçlandırdı.
Öğretim Üyesi ilanına başvuracak adayın tez konusu yazıldı

Öğretim Üyesi ilanına başvuracak adayın tez konusu yazıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından ilan edilen doktor öğretim üyesi kadrosuna adayın tez konusu yazıldı!
KDK'dan SGK'ya torba kadro tavsiyesi

KDK'dan SGK'ya torba kadro tavsiyesi

Kamu Denetçiliği Kurumu, torba kadrolara yapılan atamalarda başvuran adaylar arasında hakkaniyetli değerlendirme yapılması konusunda tavsiyede bulundu!
01/10/2008 öncesi hizmet borçlanmasına ilişkin dava sonuçlandı

01/10/2008 öncesi hizmet borçlanmasına ilişkin dava sonuçlandı

SGK Başkanlığı tarafından çıkartılan 22/02/2013 tarih ve 2013/11 sayılı Genelge ile sigortalılık işlemlerine yönelik düzenleme yapılmış, 24/04/2019 tarih ve 2019/9 sayılı Genelge ile de değişiklikler yapılmıştır.
Cumhurbaşkanlığı sözleşmeli alımlardaki mevzuata aykırı düzenlemelere dur demeli!

Cumhurbaşkanlığı sözleşmeli alımlardaki mevzuata aykırı düzenlemelere dur demeli!

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü sözleşmeli alımlardaki mevzuata aykırı düzenlemelere dur demeli!
215 ihtar puanı gerekçesi ile sözleşmesi feshedilen aile hekimine İDDK'dan red

215 ihtar puanı gerekçesi ile sözleşmesi feshedilen aile hekimine İDDK'dan red

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Aile Hekimliği biriminde aile hekimi olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen davacı tarafından, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe karşı açılan davayı sonuçlandırdı.
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
Bayraktar, Ukrayna'da devlet nişanı aldı

Bayraktar, Ukrayna'da devlet nişanı aldı

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı ile taltif edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
5 günde 3 kilo verdiren diyet!

5 günde 3 kilo verdiren diyet!

Yapılan araştırmalara göre bazı besinler birlikte tüketildiğinde sağlıklı ve fit bir görünüm elde edebilirsiniz. Bazı yiyecekleri doğru eşleştirmek hem yağ yakımına hem de metabolizmanızın doğru çalışmasını sağlar.