Kur korumalı mevduat bakiyesi 1,3 trilyon lirayı geçti
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "9 ay önce vatandaşlarımızın tasarruflarını korumak amacıyla hayata geçirdiğimiz Kur Korumalı Mevduat Uygulaması, 1,3 trilyon liralık hacmi geçti" dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Eylül 2022 10:43
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "9 ay önce vatandaşlarımızın tasarruflarını korumak amacıyla hayata geçirdiğimiz Kur Korumalı Mevduat Uygulaması, 1,3 trilyon liralık hacmi geçti" dedi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!