Kılıçdaroğlu'ndan şehit asker Uçakcı için taziye mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı için taziye mesajı yayımladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Eylül 2022 11:09
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde şehit olan askerimiz Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!