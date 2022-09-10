Karadenizli balıkçıların ağları palamutla doldu

Prens Charles, İngiltere'nin resmen yeni kralı ilan edildi
Prens Charles, İngiltere'nin resmen yeni kralı ilan edildi
Kur korumalı mevduat bakiyesi 1,3 trilyon lirayı geçti
Kur korumalı mevduat bakiyesi 1,3 trilyon lirayı geçti
İntihar eden uzman çavuşun silah ve cep telefonlarını çalanlar tutuklandı
İntihar eden uzman çavuşun silah ve cep telefonlarını çalanlar tutuklandı
Asgari ücretliye ucuz ev imkanı
Asgari ücretliye ucuz ev imkanı
Kurumlar, emeklilik işlemleri belgelerini HİTAP üzerinden gönderecek
Kurumlar, emeklilik işlemleri belgelerini HİTAP üzerinden gönderecek
İmamoğlu, metrobüs kazası nedeniyle özür diledi
İmamoğlu, metrobüs kazası nedeniyle özür diledi
Yeni atanan öğretmenler güvenlik soruşturmalarına takıldı
Yeni atanan öğretmenler güvenlik soruşturmalarına takıldı
10 Eylül 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
10 Eylül 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
İstanbul'a her ay bir metro
İstanbul'a her ay bir metro
Metrobüs kazasında yaralı sayısı 99'a yükseldi
Metrobüs kazasında yaralı sayısı 99'a yükseldi
Valilikten parasını alamayan müteahhit okulun kapılarını kilitledi
Valilikten parasını alamayan müteahhit okulun kapılarını kilitledi
Emniyet müdürü çiftin oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti
Emniyet müdürü çiftin oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti
Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
Çorlu tren kazası soruşturması genişletildi: 9 görevliye daha dava
Çorlu tren kazası soruşturması genişletildi: 9 görevliye daha dava
Ev sahibinin taahhütname oyunu: Kiracı tatildeyken evinden oldu
Ev sahibinin taahhütname oyunu: Kiracı tatildeyken evinden oldu
ALKÜ Rektörlüğünden, Rektör Kalan ile ilgili iddialara açıklama
ALKÜ Rektörlüğünden, Rektör Kalan ile ilgili iddialara açıklama
MEB, 2021-2022 eğitim-öğretim istatistiklerini açıkladı
MEB, 2021-2022 eğitim-öğretim istatistiklerini açıkladı
Sosyal medya gelirlerine RADAR incelemesi: 50 bin kişi belirlendi
Sosyal medya gelirlerine RADAR incelemesi: 50 bin kişi belirlendi
Türk Hava Yolları, kabin memuru alımı için ilan yayınladı
Türk Hava Yolları, kabin memuru alımı için ilan yayınladı
Erdoğan 2. Elizabeth'in cenazesine katılacak mı? Açıklama yaptı
Erdoğan 2. Elizabeth'in cenazesine katılacak mı? Açıklama yaptı
Bakan Ersoy, Kız Kulesi'ndeki restorasyonu yerinde anlattı
Bakan Ersoy, Kız Kulesi'ndeki restorasyonu yerinde anlattı
Tren kazasında ziraat mühendisi hayatını kaybetti
Tren kazasında ziraat mühendisi hayatını kaybetti
Erdoğan'dan 'KHK' açıklaması: Bu kararı verecek olan merci yargıdır
Erdoğan'dan 'KHK' açıklaması: Bu kararı verecek olan merci yargıdır
İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılında alınan tedbirler açıklandı
İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılında alınan tedbirler açıklandı
Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurasıyla 13 bin 163 hekim atandı
Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurasıyla 13 bin 163 hekim atandı
'Okul Gıdası' uygulamasına geçiş uzatıldı
'Okul Gıdası' uygulamasına geçiş uzatıldı
Altının gram fiyatı 1.012 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.012 lira seviyesinden işlem görüyor
Özel yurtlara zam sınırı
Özel yurtlara zam sınırı
2022-YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı
2022-YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı
'Uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Kökünü Kurutma Operasyonu' başlatıldı'
'Uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Kökünü Kurutma Operasyonu' başlatıldı'
Ana sayfaHaberler

Karadenizli balıkçıların ağları palamutla doldu

Denizlerde av yasağının kalkmasıyla mavi sulara açılan Karadenizli balıkçıların yüzünü palamut güldürüyor- Ordu'da balıkçı Sinan Iğdız:- "Allah'a şükürler olsun beklediğimiz gibi palamut avlamaya başladık. Palamut yönünden bereketli günler geçiriyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Eylül 2022 11:35
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

- Ordu'da av sezonunun ikinci haftasında tekneleri ile Karadeniz'e açılan balıkçıların ağları palamutla doldu.

Av yasağının sona ermesiyle "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, mavi sularda avlanmaya devam ediyor.

Hava şartlarının da iyi olmasıyla denize açılan çok sayıda balıkçı teknesinden ağlar, denize bırakıldı. Av sezonunun ikinci haftasında balıkçıların ağları palamutla şenlendi.

Gırgır tekneleri ile limanlara dönen balıkçıların yakaladıkları palamutlar, buradan araçlara yüklenerek ülkenin farklı şehirlerine gönderiliyor.

- Balıkçılar sezonun bereketli geçeceğinden umutlu

Balıkçı Mesut Oda, AA muhabirine, hava şartlarının elverişsiz olması nedeniyle sezonun başlamasından sonra denize çok fazla açılamadıklarını söyledi.

Denize açıldıkları günlerde ise az miktarda istavrit avladıklarını belirten Oda, beklenen palamut avcılığının ise yeni başladığını vurguladı.

Oda, bu sezon palamudun bol olacağını önceden tahmin ettiklerine dikkati çekerek, bekledikleri gibi palamudun çıkmaya başladığını, bu durumun da yüzlerini güldürdüğünü ifade etti.

Balıkçı Sinan Iğdız, balık sezonunun çok bereketli geçmesini beklediklerinin altını çizdi.

- "Vatandaşlar ucuz balık tüketebilecek"

Sezondan umutlu olduklarını belirten Iğdız, "Allah'a şükürler olsun beklediğimiz gibi palamut avlanmaya başladık. Palamut yönünden bereketli günler geçiriyoruz." dedi.

Son üç yıldır istenen palamut avının gerçekleşmediğini vurgulayan Iğdız, bu sene palamudun bol olacağını, vatandaşların da ucuz balık tüketebileceği aktardı.

Palamut avında son yılların rekorunu beklediklerine işaret eden Iğdız, ilk ağdan 60 kasa palamut aldıklarını, gün içerisinde ikinci kez ağ attıklarında ise bu miktarın 300 kasaya kadar çıkabildiğini anlattı.

Gökhan Şen, sezonun palamut yönünden güzel başladığını, bu bolluğun bir süre daha devam edeceğine inandığını söyledi.

KAPAT [X]

Ünal Karadeniz de bu sezon vatandaşa bol miktarda palamut yedirmeyi umut ettiklerini belirterek, "Av sezonunun açılmasının hemen ardından hava şartlarından dolayı çok fazla denize açılamadık. Biraz moralimiz bozulmuştu. Şimdi yeniden havalar istediğimiz gibi düzeldi. Denize attığımız ilk ağda da bol miktarda palamut avladık." diye konuştu.

Palamudun tane fiyatının 100 liradan satışa sunulduğunu ifade eden Karadeniz, balığın bollaşmasıyla fiyatların gerileyeceğini sözlerine ekledi.

PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!
Almanya'da Türk baba ile çocuğu Ren Nehri'nde boğuldu
Almanya'da Türk baba ile çocuğu Ren Nehri'nde boğuldu
Mersin'deki orman yangını, kontrol altına alındı.
Mersin'deki orman yangını, kontrol altına alındı.
Dünyada ilk suda doğum 12. yüzyılda Anadolu'da uygulanmış
Dünyada ilk suda doğum 12. yüzyılda Anadolu'da uygulanmış
Uyum eğitiminin ikinci gününde öğrenciler velileriyle okullara geldi
Uyum eğitiminin ikinci gününde öğrenciler velileriyle okullara geldi
Önce ipten aldı, sonra dövdü
Önce ipten aldı, sonra dövdü
Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı
Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı

Bu Habere Tepkiniz

'Sözleşme yenilememeye' ilişkin İDDK'dan önemli karar

'Sözleşme yenilememeye' ilişkin İDDK'dan önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda uzman olarak görev yapan davacının 2016 mali hizmet yılı sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin davayı karara bağladı. İşlemi hukuka uygun bulan Daire kararı onandı.
Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğine açılan 3 dava sonuçlandı

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğine açılan 3 dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Mühendislik Fakültesinde öğretim üyesi olan davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesi uyarınca kınama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlem ile dayanağı Yükseköğretim Genel Kurulunun kararı ve Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği'nin iptali istemiyle açılan davada son noktayı koydu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Milli Eğitim Uzmanlığı yönetmeliğine açılan dava sonuçlandı

Milli Eğitim Uzmanlığı yönetmeliğine açılan dava sonuçlandı
12 Eylülden sonra resmi yazılar öğretmenlere DYS üzerinden tebliğ edilecek

12 Eylülden sonra resmi yazılar öğretmenlere DYS üzerinden tebliğ edilecek

Tüm okul müdürlükleri 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren okullarda görevli öğretmenlere tebliğ etmeleri gereken resmi yazıları DYS üzerinden ulaştıracaklardır.
Bilgisayarında Gülen videosu çıkan yargı mensubuna İDDK'dan ret

Bilgisayarında Gülen videosu çıkan yargı mensubuna İDDK'dan ret

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle davacının meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına HSK kararının iptali için açılan bir davayı daha sonuçlandırdı.
Öğretim Üyesi ilanına başvuracak adayın tez konusu yazıldı

Öğretim Üyesi ilanına başvuracak adayın tez konusu yazıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından ilan edilen doktor öğretim üyesi kadrosuna adayın tez konusu yazıldı!
KDK'dan SGK'ya torba kadro tavsiyesi

KDK'dan SGK'ya torba kadro tavsiyesi

Kamu Denetçiliği Kurumu, torba kadrolara yapılan atamalarda başvuran adaylar arasında hakkaniyetli değerlendirme yapılması konusunda tavsiyede bulundu!
01/10/2008 öncesi hizmet borçlanmasına ilişkin dava sonuçlandı

01/10/2008 öncesi hizmet borçlanmasına ilişkin dava sonuçlandı

SGK Başkanlığı tarafından çıkartılan 22/02/2013 tarih ve 2013/11 sayılı Genelge ile sigortalılık işlemlerine yönelik düzenleme yapılmış, 24/04/2019 tarih ve 2019/9 sayılı Genelge ile de değişiklikler yapılmıştır.
Cumhurbaşkanlığı sözleşmeli alımlardaki mevzuata aykırı düzenlemelere dur demeli!

Cumhurbaşkanlığı sözleşmeli alımlardaki mevzuata aykırı düzenlemelere dur demeli!

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü sözleşmeli alımlardaki mevzuata aykırı düzenlemelere dur demeli!
215 ihtar puanı gerekçesi ile sözleşmesi feshedilen aile hekimine İDDK'dan red

215 ihtar puanı gerekçesi ile sözleşmesi feshedilen aile hekimine İDDK'dan red

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Aile Hekimliği biriminde aile hekimi olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen davacı tarafından, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe karşı açılan davayı sonuçlandırdı.
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
Bayraktar, Ukrayna'da devlet nişanı aldı

Bayraktar, Ukrayna'da devlet nişanı aldı

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı ile taltif edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
5 günde 3 kilo verdiren diyet!

5 günde 3 kilo verdiren diyet!

Yapılan araştırmalara göre bazı besinler birlikte tüketildiğinde sağlıklı ve fit bir görünüm elde edebilirsiniz. Bazı yiyecekleri doğru eşleştirmek hem yağ yakımına hem de metabolizmanızın doğru çalışmasını sağlar.