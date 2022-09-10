Kurumlar vergisi mükelleflerinin sayısı 5 yılda yaklaşık yüzde 39 arttı

- Türkiye'de kurumlar vergisi mükellefi sayısı son 5 yılda yüzde 38,6 artarak 1 milyon 35 bin 976'ya ulaştı.

AA muhabirinin Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de ağustos itibarıyla tüm vergi türlerinde faal mükellef sayıları artarken gelir vergisi mükellefleri 2 milyon 314 bin 989'a, katma değer vergisi (KDV) mükellef sayısı 3 milyon 287 bin 284'e, gelir stopaj vergisi mükellef sayısı 3 milyon 656 bin 226'ya, gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri vergisi) mükellefi sayısı 2 milyon 275 bin 248'e, basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefi sayısı da 836 bin 309'a çıktı.

Sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler ile iş ortaklıklarının kazançlarının tabi olduğu kurumlar vergisi mükellef sayısı son 5 yılda yüzde 38,6 artarak ağustos ayı itibarıyla 1 milyon 35 bin 976'ya yükseldi. Söz konusu mükelleflerin sayısı 2017'de 747 bin 557'ydi.

- En fazla kurumlar vergisi mükellefi üç büyükşehirde

Kurumlar vergisi mükellefleri en çok 391 bin 828 ile İstanbul'da bulunurken bu ili 106 bin 91 mükellefle Ankara, 63 bin 739 ile İzmir takip etti.

Söz konusu vergi türünde 5 yılda en yüksek mükellef sayısı artış oranı yüzde 75,3 ile Kilis'te gerçekleşti. Bu kentte kurumlar vergisi mükellefi sayısı 551'den 966'ya çıktı.

Artış oranlarında Kilis'i yüzde 65,8 ile Gaziantep, yüzde 61,7 ile Yalova, yüzde 60 ile Mardin, yüzde 59,6 ile Diyarbakır, yüzde 53,4 ile Şanlıurfa, yüzde 52,5 ile Antalya, yüzde 51,5 ile Batman, yüzde 50,8 ile Aksaray, yüzde 49,9 ile İçel takip etti.

Bu vergi türünde mükellefiyet oranlarındaki en düşük artış olan iller ise sırasıyla yüzde 15,7 ile Karabük, yüzde 17,1 ile Bayburt, yüzde 20,2'şer ile Kars, Zonguldak ve Çankırı olarak belirlendi.

Öte yandan, kurumlar vergisi mükellef sayısı artış oranında İstanbul 25'inci, Ankara 61'inci, İzmir 34'üncü, Bursa 20'nci, Kocaeli de 30'uncu sırada yer aldı.

Son 5 yılda vergi türleri itibarıyla mükellef sayıları ve artış oranları şöyle:

Vergi türü Ağustos 2017 Ağustos 2022 Değişim (Yüzde) Gelir vergisi 1.864.891 2.314.989 24,1 Gelir stopaj vergisi 2.671.981 3.656.226 36,8 GMSİ 1.896.031 2.275.248 20,0 Basit usulde gelir vergisi 772.445 836.309 8,3 Kurumlar vergisi 747.557 1.035.976 38,6 KDV 2.557.737 3.287.284 28,5

Son 5 yılda kurumlar vergisi mükellefiyetliğinde ilk 20 ilin artış oranları şöyle: