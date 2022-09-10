Rahatsızlanan Davetliye düğün sahibi doktor ilk yardım yaptı
Serik Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Genel Cerrah Kadir Kumbul, oğullarının sünnet düğününde fenalaşan Ahmet Cengiz Karakayalı'ya (87) ilk müdahaleyi davetli doktor ve hemşirelerle birlikte yaptı.
Eklenme : 10 Eylül 2022 12:47
Serik Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Genel Cerrah Kadir Kumbul'un 2 oğlunun sünnet düğünü Boğazkent Beachpark'ta gerçekleştirdi. Düğünde davetlilerden Cengiz Karakayalı, masada aniden fenalaştı. Yakınlarının telaşı üzerine sahnedeki sanatçı, anons ederek yaşlı adam için yardım istedi. Düğün sahibi Başhekim Yardımcısı Kumbul ile davetliler arasında yer alan Serik Devlet Hastanesi'nin doktor ve hemşireleri Karakayalı'ya ilk müdahaleyi yaptı. Karakayalı'ya müdahale edilirken düğüne kısa ara verildi.
Ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen Karayalı'nın üst solunum yolu rahatsızlığı geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Karakayalı tedavisinin ardından taburcu edildi.
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