Kocaeli'de apartman dairesinde doğal gaz patlaması nedeniyle 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir dairede meydana gelen doğal gaz patlamasında bir kişi yaralandı. Evin kullanılamaz hale geldiği olayda 15 daire ile bir otomobilde de hasar oluştu.

Ataevler Mahallesi Gökhan Sokak'taki apartmanda M.İ'ye ait zemin kattaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve doğal gaz şirketi ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan ev sahibi kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Söz konusu evin kullanılamaz hale geldiği patlamada, apartman ve çevredeki 15 daire ile bir otomobilde de hasar oluştu. Bölgeye gelen zabıta ekipleri, hasar tespit çalışması yaptı.

Patlama anı ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, dairede yaşanan patlamayla bahçede bulunan bir masanın savrulması ve çıkan alev görülüyor.

Evde inceleme yapan ekipler, doğal gazın intihar amaçlı açıldığı şüphesi üzerinde duruyor.

- "Herhalde kıyamet koptu dedim"

Apartman sakinlerinden Fatma Tuğal, AA muhabirine, patlamayı duyunca deprem olduğunu zannettiklerini, kapının sökülmesinden dolayı oğlunun odasında mahsur kaldığını anlattı.

Eşiyle oğlunu kurtardıklarını belirten Tuğal, "Dış kapıya gidelim dedik. Karşı dairenin kapısı patlamanın şiddetiyle bizim dış çelik kapıyı kapatmış. Çelik kapı içeri girmiş, o yüzden dışarı çıkamadık. Balkona çıkalım dedik, oradaki kapı ve pencereler kırılmış, oradan da çıkamadık. Evden en son çıkan biz olduk. Mahşer anı gibiydi, ben depremi de yaşadım ama deprem bile böyle değildi. Depremden daha kötü bir şeydi. Camlar üzerimize fırlayınca ne olduğunu anlamadık, herhalde kıyamet koptu dedim." diye konuştu.