Scootera kural lazım: Sefa değil eziyet oldu

İstanbul'da ulaşımı kolaylaştırmak için ortaya çıkan scooter'lar kuralsız kullanımı ve ortaya park edilmesi sebebiyle vatandaşları çileden çıkardı. Evlerin ve dükkanların önüne, kaldırıma ve hatta yolun ortasına bırakılan elektrikli araçlar, yayaya alan bırakmadığı gibi tehlikeye de davetiye çıkarıyor. Yeni Şafak'a konuşan vatandaşlar, bu araçlara bir çözüm bulunmasını istedi.

HER SABAH TOPLUYORUM

Kadıköy Caferağa'da butiği olduğunu söyleyen Nezaket Yılmaz, "Başta çok iyiydi. Elektrikli araç diyorduk. Ama şu anda gereksiz yer kaplıyorlar. Her sabah dükkanının önünden bunları topluyorum. Biz kapımızı önüne ürün çıkardığımızda bizden belediye yer işgali kirası istiyor. Bu araçlar nasıl işgal ettiği ürün parasını ödemez?" dedi.

KİRA ALINMASI GEREKİYOR

Kaldırımda yürüyecek yol kalmadığını söyleyen Ferhat Tunç, "Yolda ayağıma takılacak ya da biri bana çarpacak diye çok korkuyorum. Zaten şehir çok kalabalık. Kira alınması gerekiyor bunlardan" şeklinde konuştu. Moda sakini Selim Türk, "Araç kullanırken en büyük fobim scooterlar oldu, gerçekten endişe ediyorum onlar için" dedi. Şükran Akyol ise şunları söyledi: "Ben bu araçlara karşı değilim ama park alanı olmadığı için ulu orta duruyor. Ve geceleri sürekli sinyal alarmı çalıyor. Bir çok yere şikayet ettim ama sonuç alamadım."

Aybüke Eroğlu