Niğde'de silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
Niğde'de çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Eylül 2022 10:00
Alınan bilgiye göre, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Karabulut Sokak'ta çıkan silahlı kavgada kurşunların isabet ettiği Hüseyin Doğan (19) olay yerinde yaşamını yitirdi, H.H.T. (18) yaralandı.
H.H.T, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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